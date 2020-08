Vụ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Hơn 300 camera giám sát giao thông vạch trần thủ đoạn của hung thủ

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, ngày 22/8, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Tuyên Quang đã giải cứu thành công và đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, trú tại phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) bé trai bị bắt cóc tại công viên Nguyễn Văn Cừ về với gia đình một cách an toàn.

Vụ án được cơ quan chức năng khám phá chưa đầy 24h đồng hồ. Trong hành trình truy vết đối tượng bắt cóc cháu Gia Bảo, hơn 300 camera giám sát giao thông do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh quản lý và vận hành đóng một vai trò đặc biệt quan trọng.

Nhờ việc trích xuất những hình ảnh rõ nét từ thiết bị này mà cơ quan chức năng nhanh chóng xác định được hình ảnh và lịch trình di chuyển của nghi phạm gây án. Dựa vào BKS phương tiện, CQCA làm rõ danh tính người phụ nữ khả nghi là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú tại tổ 5 phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) cũng như khoanh vùng được vị trí nơi đối tượng này đang giữ cháu bé.

Hành vi phạm tội của Thu đã bị hệ thống camera giám sát giao thông ghi lại. Ảnh:TN

Tại cơ quan công an, Thu cho biết trước đây đã lấy chồng, có con và sinh sống bằng nghề bán bánh rán tại TP Cao Bằng. Khoảng năm 2017, Thu quen và sống chung với người yêu tên Bằng (33 tuổi, trú tại Tuyên Quang). Tuy nhiên, Thu giấu nhẹm chuyện đã từng có chồng, con tại Cao Bằng. Biết việc, Bằng bắt Thu phải về quê ly hôn với chồng.

Thời điểm này, Thu đã có bầu với Bằng. Đến đầu năm 2019, Thu sinh con trai nhưng cháu bé xấu số mất sau 1 tháng vì bệnh. Thu cũng không nói chuyện này cho người yêu biết. Chị ta vẫn bảo đang nuôi con bình thường.

Nghi phạm cho biết do muốn được gia đình Bằng chấp nhận việc cưới xin nên đã nảy sinh ý định bắt cóc 1 cháu bé tầm tuổi như con chị ta để "qua mặt" họ.



Vào khoảng 16h ngày 21/8, Thu ra công viên và dựng xe phía ngoài ở gần cổng bảo vệ, sau đó vào công viên và ngồi xích đu quan sát. Khi thấy cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) chơi một mình, Thu đã tiến lại gần rủ em bé đi theo với lời dụ dỗ sẽ mua cho kẹo, bim bim,…. Bé Gia Bảo đã đi theo và được đối tượng đưa về phòng trọ tại TP Bắc Ninh.



Chân dung đối tượng Thu tại CQCA. Ảnh:TL

Sau đó, khoảng 7h sáng 22/8, Thu đi xe máy đưa bé Gia Bảo về Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển về Tuyên Quang. Thu khai rằng, khi bắt cháu bé cũng đã nghĩ đến hậu quả là gia đình cháu bé sẽ đau khổ và đi tìm, nhưng vì không còn cách nào khác nên đã có hành động như vậy.

"Lúc bắt cháu bé tôi cũng không đành lòng đâu, nhưng vì bất đắc dĩ nên tôi phải làm vậy. Giờ đây tôi rất ân hận vì hành vi của mình", Thu khai.

Thu cho biết, từ khi bắt cóc được cháu bé, đối tượng không hề vào mạng nên không biết gia đình và cộng đồng đang rất lo lắng, đi tìm ở khắp mọi nơi.

Về Tuyên Quang, Thu đã giải thích với người yêu là Đặng Văn Bằng (33 tuổi) là con của hai người nhưng Bằng không tin và cho rằng đó không phải con mình.

Thu cho rằng, sau phản ứng của người yêu chị ta cũng đã có ý định sẽ đem cháu Bảo về trả lại cho bố mẹ đẻ cháu, tuy nhiên chưa kịp làm thì bị công an bắt giữ.

Liên quan vụ án trên, hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú tại TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Chi Lê

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật