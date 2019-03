Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở vườn chuối: Cục Trẻ em đề nghị trị liệu tâm lý cho cháu bé

Trước đó, Cục Trẻ em nhận được thông tin vụ việc cháu V.N.Q. (9 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) bị Nguyễn Trọng Trình, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ xâm hại tình dục. Hậu quả cháu Q. bị xây xước, tổn thương vùng kín; rạn xương tay phải; gãy răng hàm dưới, tinh thần sợ hãi và thường hoảng loạn mỗi khi nhớ lại vụ việc.

Hình ảnh qua camera cho thấy, bé Q bị đối tượng chở đi. Nguồn ảnh: Internet

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Q., Cục Trẻ em đề nghị Sở LĐTB&XH Hà Nội báo cáo UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng ưu tiên giải quyết và xử lý nghiêm vụ việc này; đồng thời, thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân theo quy định của Luật Trẻ em, Luật trợ giúp pháp lý và Nghị định số 56/2017/Nđ-CP.

Cục Trẻ em cũng đề nghị Sở LĐTB&XH Hà Nội, Trung tâm công tác xã hội TP Hà Nội cử cán bộ phối hợp với nhân viên Tổng đài điện thoại quốc gia số 111 trực tiếp tiếp cận, gặp gỡ gia đình cháu Q. để hỗ trợ, can thiệp khẩn cấp, đặc biệt là trị liệu tâm lý cho cháu Q. theo quy định.

Ông Đặng Hoa Nam cho biết, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã phối hợp với Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội (Sở LĐ-TBXH Hà Nội) trực tiếp tiếp cận nạn nhân, gia đình nạn nhân để trợ giúp dịch vụ phục hồi về tâm lý, thể chất và các biện pháp hỗ trợ tư pháp khác.

Trước đó, ngày 18/3, Cục Trẻ em cũng đã gửi công văn yêu cầu Sở LĐ-TBXH Hà Nội khẩn trương xác minh thông tin bị can đã được tại ngoại để báo cáo UBND TP Hà Nội về việc hỗ trợ nạn nhân và tiến hành tố tụng theo đúng quy định của pháp luật đối với vụ án hình sự xâm hại tình dục trẻ em.

Cục Trẻ em không đồng tình với việc cho phép bị can đang bị khởi tố liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em được tại ngoại. và cho rằng: Việc cho phép đối tượng đang bị điều tra hình sự về xâm hại tình dục trẻ em được tại ngoại đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ông Đặng Hoa Nam cũng cảnh báo, một số luật sư đề nghị tổ chức tiếp xúc với nạn nhân và gia đình nạn nhân là không đúng quy định của pháp luật.

Ngay sau ý kiến của Cục Trẻ em và theo yêu cầu của Công an TP Hà Nội, trong chiều hôm nay (19/3), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Trình.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ cũng đồng ý với việc này và đã có quyết định chuyển vụ án. Hồ sơ và bị can trong vụ án đã được bàn giao cho Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội để xem xét điều tra bị can về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

​Ngày 24/2, cháu Q. (9 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội) đi học thêm tiếng Anh về gần tới nhà thì xuất hiện người đàn ông lạ nói bố mẹ nhờ đón cháu về. Sau khi từ chối, cháu bị người đàn ông ép lên xe và chở đến một vườn chuối thuộc xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, cách nhà Q. khoảng 5km và có dấu hiệu bị xâm hại. Gia đình đã làm đơn trình báo công an. Sau đó, đối tượng nghi xâm hại cháu bé là Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi) đã bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi. Vụ án đã được Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình để điều tra. Tuy nhiên, sau 8 ngày tạm giam, đơn vị này đã cho Trình được tại ngoại.

