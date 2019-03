Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở vườn chuối: Công an huyện cho tại ngoại, nhưng công an thành phố đã bắt "yêu râu xanh"

Liên quan đến vụ bé gái 9 tuổi bị Nguyễn Trọng Trình (SN 1989, trú tại xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) thực hiện hành vi đồi bại trong vườn chuối khiến dư luận xôn xao, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc, rút hồ sơ vụ án từ cơ quan CSĐT công an huyện Chương Mỹ để điều tra mở rộng.

Trao đổi với PV, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: “Xét thấy tính chất vụ việc nghiệm trọng mà phía Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra huyện Chương Mỹ không thống nhất với nhau về hành vi nên tôi đã yêu cầu Cơ quan điều tra Công an thành phố rút hồ sơ lên để thẩm định”.

Bé gái 9 tuổi trong buổi tiếp xúc với luật sư và báo chí. Ảnh: Đăng Khoa

Trung tướng Đoàn Duy Khương chia sẻ thêm, ngay trong đêm qua (18/3), cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ).

“Việc xử lý tội phạm là công khai và nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Do vụ án liên quan đến cháu bé, lại là bé gái nên tôi mong muốn các phương tiện truyền thông giữ gìn thông tin cho cháu gái” - Giám đốc Công an TP Hà Nội nói.

Theo điều tra ban đầu, Trình khai nhận vào khoảng 10h30 phút ngày 24/2, hắn ta điều khiển xe máy trên đường Tỉnh lộ 419 hướng Chúc Sơn đi Quảng Bị. Khi đi đến đoạn khu vực Nghĩa trang xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, y trông thấy 1 bé gái đi bộ phía trước nên nảy sinh tà dâm trong người và tìm cách dụ dỗ nạn nhân lên xe rồi chở ra khu vườn chuối trên địa bàn xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ.

Hình ảnh đối tượng Trình chở bé gái đi ngoài đường được camera ghi lại.

Sau khi vào trong vườn chuối thấy không có người, Trình kêu bé gái vào rồi giả vờ nói hái cho quả chuối.

Tại đây, đối tượng đã dùng sức mạnh và dùng tay thực hiện hành vi bì ổi đối với cô bé. Sợ bị phát hiện, đối tượng đã bỏ mặc nạn nhân tại đây rồi bỏ trốn. Cô bé sau đó được 1 phụ nữ giúp đỡ, đưa về nhà.

Qua trưng cầu giám định tổn thương đối với nạn nhân cho thấy cháu bé bị gãy 1 chiếc răng, một số vết tụ máu và bị tổn thương bộ phận sinh dục.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cũng đã có công văn gửi cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đề nghị nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích của trẻ em, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

