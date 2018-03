Vụ bắt cóc 2 bé gái, tống tiền 50.000 USD: Ai là kẻ chủ mưu?

Ngày 11/3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ kẻ chủ mưu liên quan đến vụ 2 cháu bé bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 50.000 USD gây hoang mang dư luận.

"Nguyên nhân vụ việc bước đầu xác định đối tượng có hành vi bắt cóc 2 cháu bé để tống tiền. Hiện cơ quan điều tra đã triệu tập 1 số người liên quan để xác định ai là chủ mưu vụ bắt cóc" - đại tá Quang thông tin.

Hai cháu bé được giải cứu an toàn trước sự vui mừng của gia đình

Trong khi đó, Công an quận 11 xác nhận đang phối hợp với Phòng cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP HCM điều tra làm rõ vụ việc. Điều tra bước đầu cho thấy những người liên quan đến vụ bắt cóc đều là họ hàng và quen biết với gia đình nạn nhân. Riêng bà Trương Hương (58 tuổi, quốc tịch Mỹ) là người bạn thân thiết với ông Trần Hoàng (45 tuổi, ngụ quận 5) đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Theo điều tra bước đầu, ông Hoàng từng kinh doanh nhà hàng ăn uống và có 2 đời vợ. Cháu Trần Hoàng M.A (7 tuổi) và Trần Hoàng B.N (5 tuổi) là con chung giữa ông Hoàng với người vợ thứ 2. Sau khi ly hôn, ông Hoàng nhận chăm sóc 2 cháu bé cho đến nay.

Ngày 7-3, cháu M.A và B.N đến trường quốc tế trên địa bàn quận 11 học bình thường như mọi khi. Đến chiều, ông Hoàng không thấy con về nên hốt hoảng cùng gia đình đi tìm kiếm khắp nơi. Sau đó, mẹ ruột ông Hoàng bất ngờ nhận được tin nhắn kèm theo bức ảnh cháu B.N với nội dung: "Muốn chuộc con thì mang theo 50.000 USD đến điểm hẹn…".

Hoảng sợ, ông Hoàng âm thầm đến trụ sở Công an phường 10 (quận 11) trình báo. Tiếp nhận thông tin trên, điều tra viên nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM, Công an quận 11 vào cuộc điều tra, tìm kiếm 2 cháu bé bị bắt cóc, tống tiền.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại khu vực, công an phát hiện người giúp việc tên Lâm Thị Phương Dung (15 tuổi, quê Trà Vinh) tới trường đón 2 cháu bé vào chiều 7-3. Cô gái này sau đó dẫn 2 cháu bé đến một địa điểm có người đàn ông chờ sẵn rồi tất cả đi đâu không rõ.

Xác minh tất cả các mối quan hệ, công an nhận định người liên quan đến vụ bắt cóc, tống tiền là Dung và Hương. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan điều tra, Hương không thừa nhận hành vi và từ chối tất cả các câu hỏi điều tra viên chất vấn.

Sau khi nắm được thông tin các đối tượng hẹn ông Hoàng mang tiền chuộc đến khu vực Công ty cao su Dầu Tiếng (Bình Dương) để giao dịch, trinh sát được lệnh đến các điểm nghi vấn để phục kích.

Đến chiều 9-3, hàng chục trinh sát bất ngờ đột kích nhà trọ trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân thì thấy cháu M.A và B.N đang ở chung với người giúp việc tên Dung. Công an đã giải cứu thành công 2 cháu bé rồi bàn giao lại cho gia đình ông Hoàng.

Theo Công an TP HCM, do tính chất vụ việc liên quan đến người nước ngoài nên cơ quan chức năng đang củng cố chứng cứ làm rõ, đảm bảo đúng quy trình điều tra.

Theo NLĐ