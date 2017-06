Vụ bảo vệ trường tiểu học dâm ô học sinh: Nén nước mắt tố cáo kẻ đồi bại

Như đã liên tục thông tin, những ngày này, tại xã Đồng Hóa xôn xao câu chuyện bảo vệ của Trường Tiểu học Đồng Hóa bị bắt tạm giam, khởi tố về hành vi dâm ô với nhiều trẻ em.

Sự việc chỉ được phát hiện khi nhiều học sinh báo với gia đình chuyện bị ông D.V.H - bảo vệ nhà trường có hành vi sờ soạng, sàm sỡ.

Ngay lập tức, nhiều phụ huynh đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo hành vi của bảo vệ nhà trường.

Sau khi cơ quan công an vào cuộc, trước những chứng cứ không thể chối cãi, D.V.H phải cúi đầu khai nhận hành vi dâm ô với một học sinh tên T.M.

Là một trong những phụ huynh mới đây đứng ra tố cáo bảo vệ trường học D.V.H dâm ô với học sinh, anh C ở xã Đồng Hóa cho biết, sau nhiều tháng ngày cân nhắc, lo lắng cho tương lai của con, anh đã đứng ra tố cáo D.V.H với hành vi dâm ô với trẻ em.

Theo anh C, sở dĩ anh đứng ra tố cáo khi D.V.H đã khai nhận hành vi dâm ô với cháu T.M là vì anh C lo sợ khi tố cáo D.V.H, cả làng sẽ biết H dâm ô với T (con gái), sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con. Phải đến khi mọi người động viên C mới đứng ra tố cáo H.

“Tôi lo ngại rằng sau khi tố cáo H, mọi người sẽ miệt thị, không tốt cho con gái sau này. Thế nhưng đắn đo mãi, tôi nghĩ nếu không bảo vệ con, sau này nó sẽ trách. Với trách nhiệm của người cha, tôi đã quyết tâm tố cáo H về hành vi này…”, anh C nói.

Là người đầu tiên lên tiếng đấu tranh, tố cáo bảo vệ trường học dâm ô với trẻ em, bà M - bà nội của cháu T.M cho biết, bà biết sự việc vỡ lở khi T.M đi học về kể cho bà nghe chuyện đối tượng D.V.H có hành vi sàm sỡ, sờ soạng T.M.

Mới đầu bà M cũng không tin T.M, nghĩ rằng D.V.H không có cháu gái, quý cháu T.M quá nên bế yêu. Nhưng, khi thấy T.M thường xuyên phản ánh việc D.V.H có hành vi sờ soạng vùng nhạy cảm, nghi ngờ D.V.H có hành vi không tốt, bà đã đưa đơn tố cáo H ra cơ quan công an.

"Sự việc D.V.H sàm sỡ với T.M đã lâu. Thế nhưng, phải sau rất nhiều ngày đêm trăn trở, suy nghĩ, nuốt nước mắt vào trong, tôi mới quyết tâm phải tố cáo, đưa kẻ bệnh hoạn ra trước vành móng ngựa. Nhiều người bàn tán xôn xao, nhưng tôi mặc kệ, cháu mình, mình phải bảo vệ. Hiện H đã bị bắt cho hành vi vô đạo đức của mình…”, bà M nói.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội Trưởng công an huyện Kim Bảng cho biết, vụ việc đang có hướng tiến triển tốt. D.V.H đã khai nhận hành vi dâm ô với cháu T.M, sự việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ.

