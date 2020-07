Vụ án Nhật Cường: Bắt tạm giam 3 người về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước"

Ngày 22/7, trong quá trình điều tra vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án "Công ty Nhật Cường" do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.

Phạm Quang Dũng, 1 trong 3 bị can trong vụ án (ảnh tư liệu)

Ba bị can gồm:Nguyễn Anh Ngọc( SN 1974; chỗ ở: Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên,Hà Nội) là Phó trưởng Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983; trú tại chung cư Sun Grand City Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội), là chuyên viên Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Phạm Quang Dũng (SN 1983, nguyên cán bộ công an).

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã khởi tố 3 tội danh và ra lệnh truy nã đối với Bùi Quang Huy, là ông chủ của công ty này.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt giám nhiều bị can, trong đó có một số nguyên là cán bộ công tác tại Sở KHĐT thành phố Hà Nội.

P.V

