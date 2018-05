Theo kết luận điều tra số 61/KLĐT của Công an tỉnh Bình Dương, Trinh làm việc tại Trung tâm phòng chống HIV- AIDS thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Bản thân Trinh không giữ chức vụ gì, không có khả năng xin việc, xin học cho người khác. Tuy nhiên Trinh đã tiếp xúc với nhiều người có nhu cầu xin việc vào các cơ quan Nhà nước, xin đi học tại các trường y tế, trường công an để nhận của mười trường hợp với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Khi không lo được việc, Trinh vẫn không trả tiền nên người dân đã viết đơn tố cáo công an.

Theo kết luận điều tra số 61 thì mỗi trường hợp nhận tiền Trinh thường viết giấy biên nhận “lo điểm chạy trường” hoặc “giấy mượn tiền” của các nạn nhân. Sau khi có kết luận điều tra, con gái của Trinh là Lâm Ngọc Huỳnh (SN 1996) đã đến Báo Gia đình và Xã hội kêu cứu giùm mẹ và đưa ra các bằng chứng mà trong kết luận điều tra chưa thể hiện. Theo chị Huỳnh thì mẹ mình chính là người nhận số tiền của những người trên để chạy việc, chạy điểm. Tuy nhiên, người nhận tiền từ bà Trinh để đi lo cho các trường là một người tên Trần Thanh Tuấn (ngụ Khánh Hòa).

Bằng chứng của việc này là một đoạn ghi âm cuộc đối thoại của bà Trinh và ông Tuấn có thời lượng dài 5 phút về việc trả lại tiền nếu không chạy được trường và chạy được điểm. Trong đoạn ghi âm này người đàn ông tên Tuấn cũng đã xác nhận có nhận tiền từ bà Trinh và đã đưa cho một số nơi để chạy trường, chạy điểm và có hứa nếu việc không thành sẽ trả lại tiền trong thời gian hai tuần. Ngoài ra còn có các bản sao kê ngân hàng Trinh chuyển tiền cho tài khoản cá nhân của ông Tuấn cũng như ông Tuấn đã viết giấy nhận nợ bà Trinh hơn 10 tỷ đồng có hẹn ngày trả và ông Tuấn đã thế chấp giấy chứng nhận QSDĐ số BD293437 diện tích 30.540m2 của công ty Bắc – Trung – Nam do ông Tuấn làm chủ tại Khánh Hòa.

Giấy biên nhận nợ của ông Tuấn và bà Trinh

Trong quá trình điều tra, bị can Trinh có khai nhận về vấn đề này nhưng kết luận số 61 cho rằng “không có tài liệu chứng minh”.

Cũng theo kết luận điều tra, vụ ông Phạm Văn H., ngụ tại Bến Cát – Bình Dương khai nhận nhờ Trinh chạy cho con vào trường công an với giá 400 triệu đồng và đưa trước 200 triệu. Tuy nhiên khi sự việc không thành, ông H. đến đòi tiền Trinh và được Trinh dẫn lên gặp bà Phạm Thị Thu Hoa (ngụ tại Q3, TP.HCM). ông H khai nhận khi gặp, được bà Hoa nhận lời giúp đỡ và phải đưa thêm cho bà Hoa 170 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, bà Hoa phủ nhận việc đã lấy 170 triệu đồng từ ông H. Số tiền 170 triệu đồng này được đưa vào tổng số tiền 2 tỷ 810 triệu đồng mà bị can Trinh lấy là chưa hợp lý.

Vậy nên, những bằng chứng mà chị Lâm Ngọc Huỳnh cung cấp về những đối tượng liên quan cần phải được xác minh làm rõ để tránh trường hợp sót người lọt tội, xử lý vụ án đúng pháp luật.

