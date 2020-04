Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, ngày 16/4, căn cứ kết quả điều tra đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) cùng vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980), trú tại phường Kỳ Bá (TP. Thái Bình), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự đối với 4 bị can.



Hai cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (thuộc Sở Tư pháp) bị đình chỉ sinh hoạt Đảng. Ảnh: K.M

3 bị can gồm: Phạm Văn Hiệp (SN 1984), trú tại tổ 36, phường Trần Lãm - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Vũ Gia Thành (SN 1977), trú tại tổ 7, Phường Hoàng Diệu (cùng TP. Thái Bình) - là đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp; Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970), trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo - Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên; Hà Văn Dũng (SN 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, cùng TP. Thái Bình) - nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Liên quan đến 2 cán bộ thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, chiều nay (21/4), trả lời PV, ông Phạm Cao Quân – Phó Giám đốc Sở Tư pháp xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Phạm Văn Hiệp và Vũ Gia Thành sau khi 2 người này bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước khi bị khởi tố, ông Hiệp là Bí thư chi bộ Đảng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Chân dung vợ chồng Nguyễn Xuân Đường. Ảnh: TL

Cũng theo vị Phó giám đốc Sở Tư pháp, Sau khi vợ chồng Đường - Dương bị bắt, Cơ quan CSĐT đến phối hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để điều tra. Trong đó, ông Hiệp và ông Thành cùng một số cán bộ khác của trung tâm được mời đến đến làm việc tại cơ quan CSĐT cho tới khi 2 cán bộ này bị khởi tố, bắt tạm giam. Trước khi ông Hiệp và ông Thành bị bắt, lãnh đạo Sở không nhận được phản ánh về việc làm bất thường của 2 cán bộ nói trên.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 7/4 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Dương; Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992), trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên (TP. Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003), trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở để điều tra.

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Đường Dương. Ảnh: T.D

Đến ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Đường với tội danh nói trên và tối cùng ngày, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam).

Tiếp tục mở rộng vụ án, ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là Đào Văn Bằng, trú tại huyện Vũ Thư và Phạm Xuân Hoà, trú tại phường Tiền Phong (TP. Thái Bình). Đây cũng là 2 đối tượng tham gia đánh anh Trịnh Ngọc Anh trong ngày 30/3 tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương.

Đức Tùy

