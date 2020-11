Vụ 7 cán bộ công an tại TP.HCM bị khởi tố: Các đối tượng có thể đối diện nhiều tội danh

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt tạm giam 7 đối tượng công tác tại Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TP.HCM) về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, đối tượng bị bắt giữ gồm: Thiếu tá Phạm Thanh Tuấn (Trưởng công an phường); Trung tá Lê Văn Quý và Trung tá Lê Văn Hòa (Phó trưởng công an phường); Thượng úy Nguyễn Đăng Chiến (cảnh sát khu vực), Đại úy Nguyễn Đức Hiền, Đại úy Võ Quang Kế, Thượng úy Phạm Ngọc Vy.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, ngày 6/9/2019, Công an phường Phú Thọ Hòa bắt quả tang đối tượng M tàng trữ 20 viên thuốc lắc và 5 khay ma túy tổng hợp. Khi M được đưa về trụ sở, đối tượng được sử dụng điện thoại để gọi cho người nhà đem 100 triệu đồng đến và được cho về.

Khoảng 3 tháng sau, Công an phường Phú Thọ Hòa tiếp tục bắt quả tang đối tượng C do có hành vi tàng trữ 1,2 g ma túy đá trong người. Tại Công an phường, C được cho mượn điện thoại gọi người nhà đem 140 triệu và 2 chỉ vàng đến và được thả về.

Cơ quan chức năng xác định, trong hai vụ việc trên, đối tượng M và C đã có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy nhưng các cán bộ công an phường đã làm thay đổi bản chất vụ việc sang sử dụng chất kích thích sau khi người nhà mang tiền đến.

Bình luận về vụ án này, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội) khẳng định, đây là một vụ việc nghiêm trọng và khá bất ngờ bởi những người bị bắt đều là công an của một phường. Có thể nói rằng trong một vụ án hình sự mà khởi tố, bắt tạm giam đến 7 cán bộ công an phường là chuyện chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, việc bắt giữ, xử lý các đối tượng về hành vi "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" như những thông tin ban đầu cơ quan chức năng công bố là cần thiết, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

"Theo thông tin ban đầu thì chỉ vì hám lợi mà các đối tượng này bất chấp đạo đức, coi thường pháp luật để nhận tiền, tài sản của các đối tượng phạm tội để bỏ qua, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bỏ lọt tội phạm về ma túy. Hành vi của các đối tượng không chỉ lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để chiếm đoạt tài sản mà còn có dấu hiệu của tội nhận hối lộ, tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, bỏ lọt tội phạm. Bởi vậy ngoài tội danh vừa bị khởi tố thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ những hành vi khác có liên quan.

Về nguyên tắc mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần bởi vậy tất cả những hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xem xét xử lý, có thể có hành vi được xác định dùng để định tội, có hành vi dùng để định khung hình phạt", luật sư Cường phân tích.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, vụ án sẽ là một bài học cho những cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức

Cũng theo luật sư Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ, ngoài hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản nêu trên thì các đối tượng này có hành vi nhận hối lộ nữa hay không. Trường hợp hành vi thể hiện là nhận tài sản để thực hiện công việc theo yêu cầu của người đưa tài sản thì các đối tượng này sẽ bị xử lý thêm về tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 (BLHS 205). Khi đó, các đối tượng đưa tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 (BLHS). Ngoài ra, hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ việc, vụ án cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm về "Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" theo Điều 375 (BLHS).

Trường hợp các đối tượng phạm nhiều tội thì khi kết tội các bị cáo, tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo hướng nếu các hình phạt đều là tù có thời hạn thì mức hình phạt tù sẽ không quá 30 năm và với một tội danh thì sẽ không quá 20 năm tù. Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Với đối tượng chủ mưu, cầm đầu, quanh co, chối tội, không nhận thức được sai phạm của mình thì sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc, và đồng thời sẽ khoan hồng cho những đối tượng ăn năn hối cải, có vai trò giúp sức, thứ yếu".

"Rất đáng tiếc là trong vụ án này có những đối tượng là cán bộ lãnh đạo, nhiều năm công tác, thậm chí có thể đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen nhưng chỉ vì thiếu tu dưỡng rèn luyện, không vượt qua được cám dỗ vật chất mà các đối tượng này đã đánh mất tất cả. Cái lớn nhất là danh dự, uy tín của bản thân và gia đình, thêm vào đó là phải đối mặt với tù tội, ảnh hưởng lâu dài đến cuộc đời, sự nghiệp, gia đình, ảnh hưởng đến bản thân và rất nhiều người khác.

Vụ án này sẽ là một bài học cho những cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho người thi hành công vụ khi không vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền, không đủ bản lĩnh, đạo đức để thực hiện nhiệm vụ cao cả mà đảng và nhà nước, nhân dân đã giao phó", luật sư Cường chia sẻ.

