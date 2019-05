Vụ 3 bà cháu bị sát hại: Chưa có cơ sở xác định nghi can bị tâm thần

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, hiện ngoài bà Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, trú thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) được cho là hung thủ gây ra vụ thảm sát đã bị khởi tố và bắt giam, cơ quan chức năng chưa xác định có thêm nghi can nào khác.

Trước đó, ông Lưu Thế Bưu (53 tuổi, chồng của nghi can Nghiêm Thị Nhi) và Lưu Chí Vĩnh (17 tuổi, con trai của nghi can) đã được công an lấy lời khai và được xác định không liên can đến vụ.

Như tin đã đưa, ngày 24/5, bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) dắt 2 cháu nội là Đàm Đức Tiến (5 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (4 tuổi) tới nhà bà Nghiêm Thị Nhi để xin quả bơ.

Tại đây, cả 3 bà cháu bị bà Nhi dùng dao sát hại, sau đó đào hố chôn giấu xác ngay trong vườn cà phê để phi tang.

Gây án xong, bà Nghiêm Thị Nhi bắt xe ôm đến nhà người thân ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng để lẫn trốn. Đến sáng sớm 25/5, bà Nghiêm Thị Nhi bị công an bắt giữ khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, bà Nghiêm Thị Nhi đã thừa nhận hành vi gây án của mình. Theo đó, vì có mâu thuẫn với anh Đàm Văn Quyết, Bí thư Đoàn xã Tân Thanh (con của bà Vượng và là bố của 2 cháu bé) nên bà Nghiêm Thị Nhi không cho bơ, đồng thời có mắng chửi bà Vượng.

Tiếp đó, bà Nghiêm Thị Nhi đã dùng dao chém liên tục vào cổ, đầu và người bà Vượng, sau đó lần lượt chém 2 cháu Tiến và Thảo đến chết.

Hiện trường vụ án.

Theo đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, dư luận cho rằng khả năng bà Nghiêm Thị Nhi bị bệnh tâm thần, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bất kỳ cơ sở nào để chứng minh. Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, gia đình nghi can vẫn chưa cung cấp được thông tin gì về hồ sơ bệnh án liên quan đến đối tượng.

Tuy vậy, trong quá trình điều tra, công an sẽ thu thập thông tin đầy đủ, nếu có căn cứ cho rằng cần phải giám định để chứng minh sự thật khách quan vụ án thì sẽ tổ chức giám định.

"Cho đến thời điểm này thì chúng tôi mới khởi tố điều tra về hành vi giết người.

Để chứng minh xem có tính chất đồng phạm hay không, có hành vi che giấu hay không thì công an sẽ sắp xếp thực nghiệm điều tra, phụ thuộc vào kế hoạch điều tra vụ án”, Đại tá Đinh Xuân Huy cho biết thêm.

