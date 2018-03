Liên quan đến vụ việc hai cha con bị cửa cổ tử vong lúc đi rừng lấy mật ong, chiều 7/3, Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, nghi can được xác định là Dương Kim Minh (34 tuổi, ở xã Thái Bình, huyện Bình Gia, Lạng Sơn), hàng xóm của nạn nhân.

Theo đó, sau nhiều ngày truy xét, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Dương Kim Minh treo cổ tự tử tại một khe núi ở xã Tân Vân, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) - cách nơi xảy ra vụ án khoảng 150 km.

Đại tá Thực cho hay, dựa trên kết quả điều tra ban đầu, công an xác định động cơ gây án của nghi phạm là do mâu thuẫn tranh chấp đất rừng. Cụ thể, Dương Kim Minh nghi ngờ anh Dương Kim C. (34 tuổi) nhổ một số cây thông mới trồng của mình nên nảy sinh thù hằn.

Vào sáng 2/3, khi anh C. cùng con trai 11 tuổi vào rừng để tìm mật ong thì bị Minh dùng súng tự chế bắn, đồng thời dùng dao để sát hại anh C. Tiếp đó, nghi phạm xuống tay với cả con trai anh Chi để bịt đầu mối. Đến 4/3, thi thể hai cha con anh C. mới được tìm thấy.

Dương Kim Minh tự sát sau khi sát hại hai bố con hàng xóm vì mâu thuẫn tranh chấp đất rừng. Ảnh: PV

Một trinh sát cho biết, công tác điều tra, thu thập chứng cứ ban đầu gặp nhiều khó khăn vì hiện trường là nơi hoang vắng, địa hình phức tạp, người dân quanh đó 100% là dân tộc Dao, ngại tiếp xúc người lạ. Sau khi làm rõ nhân thân, ban chuyên án đã tập trung xác minh mâu thuẫn của anh C. tại địa phương.

Qua rà soát các mối quan hệ, cảnh sát thấy Dương Kim Minh và Triệu Thị Phảy (sinh năm 1981) có mâu thuẫn tranh chấp đất đai với gia đình nạn nhân. Ngoài ra, nghi can 39 tuổi là người ở gần nhất nơi phát hiện thi thể con trai anh C. Sau khi vụ việc được phát hiện, Minh vắng mặt không rõ lý do.

Khi triệu tập Triệu Thị Phảy đến làm việc, ban chuyên án đã động viên, thuyết phục người phụ nữ này cung cấp thông tin.

Trong một hang đá gần nơi nghi phạm tự tử còn sót lại một số đồ đạc.

Theo lời khai của chị Phảy, chiều 2/3, Minh đang làm chuồng dê thì bất ngờ bỏ đi. 21h cùng ngày, người đàn ông này về nhà ngủ rồi kể cho vợ nghe việc sát hại cha con anh C.

Chị Phảy tường trình rằng hôm vụ án xảy ra, chồng chị gặp bố con nạn nhân trên con đường mòn gần nhà. Nghi ngờ anh C. nhổ cây con mới trồng, nghi can đã rút dao chém và dùng súng kíp bắn 2 bố con anh C.

Sau đó, nghi can 39 tuổi dùng xe máy chở xác đưa các nạn nhân đến nơi khác nhau. Xe máy của anh C. được Minh giấu cách đó khoảng 500 m.

Ngày 5/3, Dương Kim Minh quay lại hiện trường xóa dấu vết. Đến 16h cùng ngày, nghi can mang theo quần áo, hơn 10 triệu đồng rồi phóng xe máy bỏ trốn.

Ngày 7/3, lực lượng chức năng đã phát hiện Minh treo cổ tự tử. Cạnh đó là xe máy cùng tư trang cá nhân của đối tượng này.

“Trong lúc đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã Dương Kim Minh thì cơ quan công an phát hiện đối tượng đã treo cổ tự tử. Do nghi phạm đã chết nên dự kiến chúng tôi sẽ đình chỉ vụ án” , đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin.

Nhật Tân