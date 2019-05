Vợ vay nợ tín dụng đen, chồng bị côn đồ đánh nhập viện

Ngày 2/5, Công an TP Thủ Dầu Một , Bình Dương cho biết đã chỉ đạo các đơn vị điều tra, xác minh làm rõ vụ việc một người đàn ông bị nhóm thanh niên đi xe ôtô dùng vật giống súng đánh đập, gây thương tích.

Theo tường trình của ông Trần Nam (đã đổi tên, 53 tuổi, ngụ phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một), khuya 21/4, khi ông đang trên đường trở về nhà trọ thì bị một nhóm khoảng 5 người đi ôtô, ép xe vào lề.

Nhóm người này dùng một vật giống khẩu súng uy hiếp, yêu cầu ông Nam phải lên xe đi cùng bọn chúng nhưng ông vùng bỏ chạy.

Nhà ông Nam bị ném sơn khủng bố tinh thần. Ảnh: T.K.

Gia đình ông Nam vốn sinh sống tại phường An Bình, thị xã Dĩ An. Vào đầu năm 2017, vợ ông quen biết với một người phụ nữ kinh doanh trang sức tại TP.HCM. Trong thời gian này, vợ ông Nam có mua nợ một số trang sức cùng chiếc xe SH của người phụ nữ nói trên. Do đến hạn trả nợ nhưng không có tiền trả nên bị chủ nợ gộp lại số tiền đã thiếu khoảng 2 tỷ đồng .

Qua nhiều lần vay, đến nay tổng các khoản gốc và lãi mà vợ ông Nam nợ lên đến 20 tỷ đồng ; có những khoản nợ lãi suất lên đến 40%/tháng.

Do không có khả năng trả, gia đình ông liên tục bị người lạ đến nhà chửi bới, đe dọa, ném sơn vào nhà. Quá lo sợ nên gia đình ông Nam phải đóng cửa nhà, đi thuê trọ tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một lánh mặt.

Theo Trí thức trực tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật