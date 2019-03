Vô tình xem camera an ninh, bàng hoàng thấy bạn đang giở trò đồi bại với con gái mình

TAND tỉnh Hải Dương cho biết hôm nay, 14-3, mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Nguyễn Đình Tuyến (49 tuổi, trú tại một xã thuộc huyện Ninh Giang, Hải Dương) ra xét xử. Tuyến bị VKSND cùng cấp truy tố về tội " Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo điểm đ, khoản 2, Điều 142 Bộ Luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12-20 năm tù.

Thông tin với phóng viên, anh N.V.K (bố nạn nhân) cho biết hôm cháu H. (con gái anh chưa tròn 11 tuổi) bị Tuyến xâm hại vào ngày 18-10-2018. Ngày hôm đó, anh K. đi xe máy sang huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) nhưng không mua được gà đành quay về nhà chú ruột cùng thôn ngồi chơi. Tuyến cũng có mặt ở đó một lát, rồi vội vã ra về.

Thấy nóng ruột vì chưa tìm ra người lạ đột nhập vào nhà lấy đi 1,5 triệu đồng, anh K. mở điện thoại, kết nối với hệ thống camera an ninh mới lắp trước đó vài ngày kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện Tuyến đang thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình tại phòng ngủ.

Người cha tức tốc trở về thấy con gái đang nằm trên giường kêu đau đớn. Tuyến đã kịp rời đi.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Ninh Giang thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Tuyến. Trước các chứng cứ không thể chối cãi, Tuyến đã thừa nhận hành vi đồi bại đối với con gái hàng xóm.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, liên quan đến trẻ em dưới 13 tuổi, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ninh Giang đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng nghi can Tuyến lên Công an tỉnh Hải Dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo NLĐ

