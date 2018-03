Vợ sinh em bé, cha dượng cưỡng hiếp con riêng

Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần) để điều tra làm rõ hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cơ quan điều tra, cháu H (10 tuổi, con riêng của vợ Tuấn) cùng người thân đến Công an huyện Tiểu Cần trình báo thường xuyên bị đánh đập và ép quan hệ tình dục. Cơ quan Công an đã mời Tuấn về trụ sở làm việc.

Tuấn tại cơ quan điều tra.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Bước đầu, Tuấn quanh co chối cãi. Quá trình đấu tranh, Tuấn khai nhận, khoảng cuối năm 2017 chị S (45 tuổi, mẹ ruột của cháu H, vợ Tuấn) sinh con nhỏ. Tuấn kêu cháu H cùng ngủ chung. Những lần nhậu say, Tuấn ép cháu H quan hệ tình dục. Sự việc bị mẹ của cháu H phát giác nhưng sợ Tuấn đánh nên không dám trình báo với cơ quan Công an.

Sau đó, anh trai của cháu H từ TP Hồ Chí Minh về thăm nhà và nghe kể lại sự việc nên trình báo. Theo người dân địa phương, Tuấn thường xuyên nhậu nhẹt, đánh đập cháu H và hăm dọa giết con ruột dù chỉ mới 5 tháng tuổi.

Theo Công an Nhân dân