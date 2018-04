Vợ mang dao đi tìm rồi đâm gục chồng tại bàn nhậu

Theo thông tin ban đầu, vào tối 26/4, anh Tạ D. H. (39 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 12, phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đang đi uống rượu cùng bạn tại một quán nhậu trên địa bàn. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, chị Lê Thị N. P. (vợ H) tìm đến bàn nhậu của chồng để nói chuyện.

Do có mâu thuẫn từ trước, nên trong lúc nói chuyện giữa 2 vợ chồng xảy ra cự cãi to tiếng. Trong lúc to tiếng, chị P. rút dao Thái Lan mang theo trong người đâm 1 nhát vào lưng khiến anh H. ngã gục tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, anh H. được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc Lâm Đồng cấp cứu.

Trước đó cũng tại địa phương này, 1 người chồng bị vợ tạt nước sôi vì mâu thuẫn.

Chẩn đoán ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc Lâm Đồng cho biết bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng 1 vết đâm thấu lưng sâu khoảng 2 cm và mất nhiều máu. Sau khi được cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành rửa và khâu lại vết thương cho bệnh nhân. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân Hải đã tạm ổn định.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Bảo Lộc đã có mặt tại khám nghiệm hiện trường và mời chị P. lên cơ quan công an lấy lời khai để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo NLD.com.vn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật