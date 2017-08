Vở kịch che giấu tội ác sát hại chồng của cô vợ “máu lạnh”

Dựng chuyện chồng tâm thần, tự tử chết

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt tạm giam Triệu Thị Vui (31 tuổi, ở xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) để làm rõ hành vi giết người .

Vui là nghi phạm 2 lần cầm xà beng đánh chồng là anh Đàm Viết Xuân (32 tuổi, trú cùng địa chỉ) tử vong.

Trao đổi với PV về quá trình phá án, một cán bộ Phòng PC45, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 16.8, phòng nhận được thông tin tại xã Lượng Thiện xảy ra vụ việc anh Đàm Viết Xuân tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường.

Vui (ảnh nhỏ) hai lần dùng xà beng đánh chết chồng

Ngay trong đêm 16/8, Trưởng Phòng PC45 chỉ huy đã có mặt tại hiện trường để điều tra.

Khi lực lượng chức năng có mặt, Vui liên tục gào khóc, thể hiện thái độ thương tiếc người chồng đã mất. Người phụ nữ 31 tuổi còn dựng lên chuyện chồng tự tìm tới cái chết để che giấu tội ác của mình.

“Vui báo với mọi người trước khi chết chồng có biểu hiện tâm thần như ăn cá sống. Do chán sống nên chồng tự đập đầu vào bàn tự tử chết chứ không phải do đối tượng đập chết”, cán bộ Phòng PC45 Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin.

Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan điều tra xác định, các vết thương trên người anh Xuân không thể do nạn nhân tự gây ra.

“Sau khi vào tới hiện trường, chúng tôi đã phối hợp với Viện Kiểm sát và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm chúng cơ quan điều tra nhận định, đây không thể là một vụ tự tử được.

Tôi liên hệ với đội khám nghiệm tử thi thì nhận được thông tin, trên đầu nạn nhân có hơn chục vết thương do bị đập vào đầu, trong đó có vết vỡ hộp sọ. Tuy nhiên, có những vị trí vết thương nạn nhân không thể tự mình gây ra nên chúng tôi loại trừ khả năng nạn nhân tự tử.

Từ những tài liệu thu thập, chúng tôi nhận định, nạn nhân bị vợ sát hại”, đại tá Nguyễn Văn Hòa thông tin.

Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ban đầu Vui một mực khẳng định chồng tự vẫn. Sau đó, đối tượng giả vờ bị ốm, mệt mỏi để né tránh làm việc với điều tra viên. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra mời bác sĩ tới kiểm tra thì phát hiện sức khỏe của Vui hoàn toàn bình thường nên yêu cầu đối tượng hợp tác làm việc.

“Ngay trong đêm hôm đó, khi điều tra viên đưa ra các chứng cứ thu thập, Vui òa khóc thừa nhận hành vi sát hại chồng”, đại tá Nguyễn Văn Hòa cho biết.

Giết chồng vì sợ bị… trả thù

Theo điều tra của Phòng PC45, Công an tỉnh Tuyên Quang, anh Xuân và Vui đã có hai người con nhưng cuộc sống vợ chồng lại không hạnh phúc, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Vui nói rằng mình bị chồng đánh đập nhiều lần. Hôn nhân của hai vợ chồng Vui tưởng chừng đổ vỡ khi hai người gửi đơn ra tòa ly dị.

Tuy nhiên, khi được người thân khuyên giải, anh Xuân và Vui đã rút đơn ly hôn, tiếp tục chung sống với hy vọng hàn gắn hạnh phúc, chăm sóc hai con. Dù vậy, những mâu thuẫn trước đó không thể giải quyết nên vợ chồng Vui không thể hòa hợp. Mâu thuẫn ngày càng dồn nén khiến Vui nảy sinh ý định sát hại chồng.

Khoảng 11h30 trưa 16.8, thấy anh Xuân đang nằm ngủ trên giường, Vui đã dùng xà beng đánh vào đầu anh Xuân khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Vui mang hung khí gây án ném xuống suối rồi bỏ sang nhà mẹ đẻ gần đó ăn cơm.

Chiều cùng ngày, ông Chiến (một người thân trong gia đình Vui) đi qua nhà anh Xuân gọi nhưng không thấy ai trả lời. Ông Chiến nhìn vào trong thì thấy có vết máu. Sau đó, ông Chiến sang nhà mẹ đẻ Vui gần đó kể lại câu chuyện.

Lo lắng có chuyện chẳng lành, mẹ đẻ Vui vội vàng sang nhà con rể, Vui cũng đi cùng. Nhìn thấy con rể bị thương, mẹ Vui liền chạy đi tìm người tới đưa anh Xuân đi cấp cứu.

Lúc này, thấy chồng vẫn còn sống, Vui nhẫn tâm dùng một chiếc xà beng khác đánh nhiều nhát vào vùng đầu chồng. Để tránh bị mọi người phát hiện, người phụ nữ 31 tuổi đem xà beng ném xuống suối.

Sau khi phi tang hung khí gây án, Vui quay lại nhà cùng mẹ đẻ và cùng mọi người đưa anh Xuân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng anh Xuân đã tử vong.

“Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vui khai lý do đánh chết chồng là do mâu thuẫn từ trước. Trong lúc bức xúc đã đánh chồng. Khi bị đánh, anh Xuân đe dọa khỏe lại sẽ giết Vui nên đối tượng càng đập mạnh hơn”, một cán bộ Phòng PC45 Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố Triệu Thị Vui về tội “Giết người”.

Theo Dân Việt