Vợ dàn cảnh cướp xe của chồng đang chờ ly hôn

Nguyễn Thị Thắm.

Trưa 8/3, Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cho biết đã tạm giữ nghi can Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1987 ở xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa) để điều tra hành vi Cướp tài sản. Nạn nhân là chồng của Thắm, đang chờ ly hôn.

Theo hồ sơ, khoảng 10h ngày 27/2, anh Phan (đã đổi tên, sinh năm 1983 ở xã Bình Hòa Tây) chạy xe máy hiệu Yamaha Exciter chở Thắm từ ngã tư Bình Hiệp (gần cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp) về thị xã Kiến Tường. Anh Phan chạy cách một cây cầu ở xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường khoảng 150 m, có thanh niên đi xe máy vượt lên chặn ngang rồi rút gậy liên tiếp đánh vào anh. Bị tấn công bất ngờ, anh Phan hốt hoảng bỏ chạy và thoát ra cánh đồng.

Khi nhìn lại để xem vợ có bị đánh hay không, anh Phan thấy Thắm nổ máy xe, chạy về trung tâm thị xã Kiến Tường. Sau đó, anh liên lạc qua điện thoại thì Thắm đã tắt máy.

Từ trình báo của anh Phan, Công an thị xã Kiến Tường nhanh chóng vào cuộc, triệu tập Nguyễn Thị Thắm để điều tra làm rõ.

Thắm khai đã cùng Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1991 ở xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa) bàn cách dàn cảnh giả cướp để chiếm đoạt chiếc xe trước khi ra tòa ly hôn.

