Vợ chồng Hotdeal tranh chấp tài sản hơn 25 tỷ

Tranh chấp hơn 25 tỷ đồng

Theo đơn khởi kiện, bà Hằng và ông An kết hôn 1/10/2009. Khi chung sống, hai người có một vài tài sản chung, bao gồm: Công ty cổ phần Hotdeal; Công ty TNHH Quảng cáo công nghệ An Khang với tài sản là 7% cổ phần công ty Hotdeal trị giá 5 tỷ đồng; Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Mekong Com (Vinabook) có 63% cổ phần tại Hotdeal tương đương 24.750 tỷ đồng.

Riêng Công ty Vinabook sau đó bán cổ phần cho Công ty TNHH Transcosmos Việt Nam với số tiền là 42 tỷ đồng.

Tháng 1/2016, cả hai làm đơn ly hôn, TAND quận Tân Bình đã giải quyết cho ly hôn nhưng về tài sản thì để vợ chồng tự thỏa thuận. Tuy nhiên, bà Hằng cho rằng ông An không có thiện chí thỏa thuận cũng như phân chia tài sản chung.

Ông Nguyễn Thành Vạn An là người đại diện theo pháp luật của Hotdeal. Đồng thời là Giám đốc điều hành của Mekong Com (Vinabook). Ảnh: Vecom.

Do vậy, bà Hằng đã khởi kiện yêu cầu TAND quận Tân Bình phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân, buộc ông An chia tài sản, bao gồm: 50% tài sản của Công ty TNHH quảng cáo An Khang, tức 3,5% cổ phần Hotdeal trị giá 2,5 tỷ; 50% tài sản là số cổ phần tương ứng mà ông An được hưởng trong Công ty cổ phần Hotdeal, trị giá 12,375 tỷ đồng; 50% giá trị tài sản mà ông An nhận từ việc Vinabook bán cổ phần cho Transcosmos Việt Nam, tương đương 7,425 tỷ đồng; 10% giá trị gia tăng của Vinabook, tương đương 3 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị tài sản mà bà Hằng yêu cầu ông An phải chia là 25,3 tỷ đồng.

Ông An phản tố

Về phía ông An, đối với yêu cầu chia 50% giá trị tài sản Công ty An Khang, ông này cho rằng trong thời kỳ hôn nhân, ông An có thành lập Công ty An Khang với phần góp vốn của mình là 1 tỷ đồng. Do vậy ông chỉ đồng ý chia 50% phần vốn góp này, tương đương 500 triệu đồng.

Việc chia 50% tài sản tương ứng cổ phần trong Công ty Hotdeal trị giá hơn 12 tỷ, ông An không đồng ý. Ông cho rằng việc Công ty Vinabook đầu tư vào Hotdeal là một giao dịch của Vinabook. Vì vậy chủ sở hữu tài sản này là công ty chứ không phải ông An.

Đối với yêu cầu chia 50% từ việc bán cổ phần cho Công ty Vinabook, ông An cũng phản bác, cho rằng đây là giao dịch giữa Vinabook với bên thứ 3, là giao dịch bình thường của công ty, giá trị giao dịch không phải là chủ thể sở hữu của bị đơn nên yêu cầu tòa bác bỏ.

Việc yêu cầu ông An chia 10% giá trị gia tăng của Vinabook trong thời kỳ hôn nhân, bị đơn cho rằng công ty được thành lập trước thời điểm hai người kết hôn nên là tài sản riêng của ông An. Ông An cho rằng giá trị gia tăng từ cổ phần của ông An không được xem là tài sản chung của vợ chồng.

Ngoài ra, phía bị đơn cũng yêu cầu nguyên đơn thanh toán 500 triệu đồng tiền bán cổ phần trong Công ty Hotdeal và 2,5 tỷ đồng tiền tích lũy của hai vợ chồng.

Hiện, vụ kiện được TAND quận Tân Bình thụ lý và giải quyết.

