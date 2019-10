Vợ chồng hờ dùng bình xịt hơi cay bán ma túy đá

Theo cơ quan Công an, Phương và Thanh có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng tại nhà của Phương, thuộc khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An. Sau nhiều tháng đeo bám, Công an thị xã Dĩ An bất ngờ đột kích nhà Phương. Tại đây, Công an phát hiện Phương và Thanh cất giấu nhiều bịch nilon chứa ma túy đá (trọng lượng hơn 170 gram) trong tủ quần áo, hộp nhựa.



Tiến hành khám xét, Công an thu giữ nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy, bình xịt hơi cay, cùng nhiều tang vật có liên quan. Cả hai khai nhận, đã mua ma túy từ một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) với giá gần 20 triệu đồng, sau đó phân nhỏ ra để bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Cán bộ điều tra lấy lời khai Thanh

