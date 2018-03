Vợ chồng giám đốc vướng lao lý vì “lạm dụng” lòng tốt của nhiều người

Ảnh minh họa

Vay tiền của hàng loạt người

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Phú Thanh (SN 1967, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và vợ là Nguyễn Thị Tý (SN 1969) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị hại là những người có mối quan hệ quen biết với Thanh: bạn cùng quê, hàng xóm…

Theo cáo trạng, Phạm Phú Thanh là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Bình. Quá trình hoạt động, cần vốn để kinh doanh, Thanh đến vay tiền tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội). Tại đây, Thanh gặp và quen biết anh Đỗ Xuân Hải (nhân viên ngân hàng). Quá trình trò chuyện, Thanh nói với anh Hải hai người cùng quê với nhau.

Khi mối quan hệ trên trở nên thân thiết hơn, tháng 8/2011, Thanh hỏi vay anh Hải 300 triệu đồng để kinh doanh với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Được anh Hải đồng ý, Thanh bảo vợ tới ngân hàng – nơi anh Hải làm việc để nhận tiền. Số tiền này sau đó Thanh trả anh Hải sòng phẳng.

Sau đó khoảng một tháng, Thanh tiếp tục hỏi vay anh Hải 1 tỷ đồng để kinh doanh với lãi suất như trên. Anh Hải đồng ý và giao tiền cho Nguyễn Thị Tý – vợ Thanh vào ngày 5/10/2011. Khi giao nhận tiền, hai bên có viết giấy vay tiền.

Cùng thời gian này, vợ chồng Thanh cũng hỏi vay tiền của ông Trần Văn Túc – hàng xóm cạnh nhà họ. Khi hỏi vay, Thanh nói lí do để trả nợ tiền mua nhà ở phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) mà họ đã mua trước đó, hẹn 3 tháng sau sẽ trả tiền cho ông Túc với mức lãi suất như ngân hàng. Tin tưởng vào vợ chồng hàng xóm đang là giám đốc một công ty lớn nên ông Túc đồng ý.

Ngày 13/12/2011, ông Túc cùng Nguyễn Thị Tý ra ngân hàng rút 300 triệu đồng. Hai bên có viết giấy vay tiền, Tý ký. Vài hôm sau, Thanh gọi điện cho ông Túc vay tiếp 500 triệu đồng để trả nốt tiền nhà trên và được người hàng xóm tốt bụng đồng ý. Tuy nhiên, điều khiến ông Túc không thể ngờ trước là lòng tốt của mình bị vợ chồng Thanh phụ. Bởi sau đó ít lâu, vợ chồng Thanh bỏ trốn.

Bị bắt sau 4 năm trốn nã

Không chỉ vay tiền của những người thân quen, vợ chồng Thanh còn vay tiền của những người lạ với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/ 1 ngày. Tài liệu điều tra thể hiện, Phạm Phú Thanh có em trai là Phạm Mạnh Hùng. Do cần tiền kinh doanh, Thanh hỏi Hùng có chỗ nào để vay không và được người này giới thiệu chị Nguyễn Thị Thanh Hà – chỗ mà Hùng cũng đang vay tiền. Thanh và chị Hà thỏa thuận lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Từ 1/2/2011 đến 27/6/2011, vợ chồng Thanh đã 4 lần vay tiền của chị Hà với tổng số tiền 9,3 tỷ đồng.

Theo sổ ghi chép của Nguyễn Thị Tý, tính đến ngày 21/5/2012, vợ chồng họ còn nợ tiền gốc và lãi vay của chị Hà là hơn 23,8 tỷ đồng. Cùng ngày 21/5/2012, Nguyễn Thị Thanh Hà dẫn một số người đến nhà vợ chồng Thanh đòi nợ. Do vợ chồng Thanh không có tiền để trả cho Hà nên Hà yêu cầu họ viết giấy nhận tiền bán nhà ở phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) cho Trần Anh Tuấn – người làm cùng Hà với giá 10 tỷ đồng để trừ nợ. Ngôi nhà này vợ chồng Thanh đang thế chấp vay tiền tại BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng.

Hôm sau, Nguyễn Thị Thanh Hà yêu cầu vợ chồng Thanh viết giấy vay tiền với nội dung vợ chồng Thanh vay hơn 13,9 tỷ đồng, hẹn một tháng sau sẽ trả. Tuy nhiên, đến tháng 6/2012, vợ chồng Thanh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không trả tiền cho chị Hà, ông Túc… Cực chẳng đã, những người cho vợ chồng Thanh vay tiền phải tới cơ quan công an tố cáo. Ngày 12/4/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 6/12/2013 ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Phú Thanh và Nguyễn Thanh Tý về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khoảng 2 tháng sau, cơ quan chức năng ra quyết định truy nã đối với Thanh và Tý.

Khoảng 4 năm sau khi bỏ trốn, ngày 22/2/2017, Phạm Phú Thanh và Nguyễn Thị Tý bị bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan điều tra, Thanh khai bản thân là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Bình, có giấy phép đăng ký kinh doanh về sản xuất kết cấu thép. Việc kinh doanh của công ty do Thanh quản lý, Tý chỉ ở nhà làm nội trợ, ngoài ra phụ giúp công việc hành chính của công ty. Năm 2011, do cần tiền để mua nguyên vật liệu và đáo nợ ngân hàng, Thanh đã bàn với vợ vay tiền của những người nêu trên với lãi thỏa thuận 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Số tiền vay được của các bị hại, Thanh quản lý và sử dụng vào việc mua bán nguyên liệu phục vụ cho việc kinh doanh của công ty, còn sử dụng vào việc gì, Tý không nắm rõ. Tý chỉ là người ghi chép sổ sách theo dõi các khoản vay, tiền trả, tính lãi với những người cho vay trên.

Theo lời Thanh, đến khoảng tháng 6/2012, do kinh doanh thua lỗ dẫn đến không tiền trả lại cho người cho vay, hơn nữa lại bị một số đối tượng (không rõ họ tên, địa chỉ) đến đe dọa, đòi nợ vay nên vợ chồng Thanh đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, vào một số tỉnh miền Trung sinh sống, không có nơi ở cố định, không khai báo với chính quyền địa phương vì sợ bị phát hiện, đòi nợ. Cơ quan chức năng xác định số tiền vợ chồng Thanh chiếm đoạt của các bị hại là hơn 6,2 tỷ đồng.

Hiện tài liệu, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang tòa cùng cấp để xét xử.

