VKS Quân sự TW bác nhiều kháng cáo của "Út trọc" Đinh Ngọc Hệ

Sáng 31/10, phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Mở đầu, đại diện VKS Quân sự Trung ương đọc bản luận tội.

Theo đại diện VKS, bị cáo Đinh Ngọc Hệ kháng cáo tập trung 6 nội dung. Cụ thể, việc kết tội bị cáo theo tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là trái pháp luật vì cấp sơ thẩm không chỉ ra bị cáo lợi dụng chức vụ gì. Việc đăng ký, sử dụng xe sai; lập khống hợp đồng gửi giữ xăng kém chất lượng đều thực hiện sau năm 2011 khi Công ty Cổ phần Thái Sơn Bộ Q.P không còn là doanh nghiệp Nhà nước nên bị cáo không thi hành công vụ mà thực hiện theo chức năng doanh nghiệp.

Đại diện VKS cho rằng, án sơ thẩm không kết tội bị cáo đăng ký biển xe sai quy định nên không xem xét. Căn cứ các quy định liên quan của Chính phủ, người thi hành công vụ là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ... được giao quyền hạn, nhiệm vụ nhằm bảo vệ quyền lợi của Nhà nước. Đối chiếu với các quy định của Chính phủ, có cơ sở để khẳng định Đinh Ngọc Hệ là người thi hành công vụ.

Khi bị cáo Hệ là Phó trưởng phòng kinh doanh, bị cáo chịu sự quản lý, điều hành của Phùng Danh Thắm. Năm 2009, bị cáo Thắm ký quyết định ủy quyền quản lý 20% vốn góp vào Công ty Cổ phần Thái Sơn. Năm 2015, bị cáo Hệ được phong hàm sĩ quan Thượng tá. Năm 2006, Hệ được giao làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn. Căn cứ các quy định của luật Phòng chống tham nhũng, có thể khẳng định Đinh Ngọc Hệ là người có chức vụ, quyền hạn.

Năm 2014, bị cáo Hệ chủ động đề nghị ông Lê Thanh Cung (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) và ông Bùi Văn Tiệp (nguyên Sư đoàn trưởng 367 Quân chủng Phòng không - Không quân) để được giúp đỡ, đồng thời trực tiếp chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa xăng dầu kém chất lượng nhằm không bị xử phạt gần 1,5 tỷ đồng.

Hành vi này xâm phạm hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức, vi phạm các quy định của Nhà nước. Với chức trách của sĩ quan, bị cáo vi phạm kỷ luật quân đội nhân nhân và điều lệ sĩ quan. Vì vậy, cấp sơ thẩm kết tội bị cáo về tội “Lợi dụng…” là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan nên không có căn cứ đáp ứng kháng cáo của bị cáo.

Bị cáo nói có thông cung, vi phạm trong điều tra nhưng không đưa ra được chứng cứ.

Về việc Đinh Ngọc Hệ cho rằng mình không cố ý dùng bằng giả, đại diện VKS cho rằng tòa sơ thẩm đã làm rõ ý thức của bị cáo, bị cáo dùng bằng giả là có chủ đích vì không thi, không học, chỉ bỏ ra 2,5 triệu đồng là có bằng đại học. Bị cáo biết là vi phạm nhưng vẫn thực hiện và kê khai để được nâng lương, phong quân hàm sĩ quan, tức là có lợi cho bị cáo nên bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Về kháng cáo cho rằng án sơ thẩm không chấp nhận các huân, huy chương của bị cáo để giảm nhẹ hình phạt, đại diện VKS thấy, căn cứ lý lịch của bị cáo Hệ xác định bị cáo có Huân chương lao động hạng III nhưng Bộ Quốc phòng không báo cáo, không đề nghị; bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT do phát triển giao thông, bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Đồng Tháp do đóng góp an sinh xã hội huy chương chiến sĩ vẻ vang, kỷ niệm chương...

Tuy nhiên các huân huy chương, bằng khen bị cáo được tặng thưởng trong thời gian bị cáo dùng bằng giả, mục đích của bị cáo là nâng lương, thăng quân hàm. Hành vi này của bị cáo đã bị xét xử nhưng hình thức khen thưởng liên quan đến bằng giả cần kiến nghị hủy bỏ.

Các bằng khen của Chủ tịch TP Cần Thơ, Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ GTVT không liên quan đến bằng giả, hiện chưa có cơ quan, tổ chức nào hủy bỏ nên cần áp dụng để bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Từ phân tích trên, đại diện VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hệ trong cả 2 tội danh.

Đối với kháng cáo của bị cáo Phùng Danh Thắm, bị cáo Thắm đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án, nhưng tại tòa đã thay đổi nội dung kháng cáo, đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện VKS thấy rằng, bị cáo Thắm với chức vụ là Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, có trách nhiệm trong quản lý đối với công ty con là Công ty Thái Sơn Bộ Q.P, quản lý quân nhân thuộc quyền nhưng bị cáo Thắm không làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao, đã buông lỏng quản lý dẫn đến không kiểm soát được hoạt động của Công ty cổ phần và hoạt động của quân nhân Đinh Ngọc Hệ;

Ông Thắm đã không có biện pháp kiểm tra giám sát, quản lý số quân nhân làm việc tại Công ty cổ phần, để Đinh Ngọc Hệ cấu kết với các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Đây là hậu quả do hành vi thiếu trách nhiệm của Phùng Danh Thắm gây ra.

Xét hành vi của bị cáo Thắm xảy ra trước khi BLHS năm 2015 có hiệu lực, đối chiếu với quy định của BLHS năm 1999, HĐXX thấy áp dụng BLHS năm 1999 sẽ có lợi hơn cho bị cáo nên quyết định bị cáo Thắm phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 285 BLHS năm 1999 về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, bị cáo Thắm phạm tội lần đầu, quá trình công tác có nhiều đóng góp công lao trong việc phát triển Tổng Công ty, tạo công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập, đời sống cho hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế nói chung và nền kinh tế quốc phòng nói riêng. Đảng ủy và người lao động có gửi đơn xin giảm án cho bị cáo Thắm... Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét quyết định loại hình khác nhẹ hơn cho bị cáo Thắm.

Về kháng cáo của bị cáo Trần Văn Lâm xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, VKS thấy không có cơ sở vì bị cáo Lâm thực hiện hầu hết công việc dưới sự chỉ đạo của Đinh Ngọc Hệ.

Từ những phân tích trên, đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương thực hành quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt đối với bị cáo Trần Văn Lâm; đề nghị chuyển hình phạt khác nhẹ hơn với bị cáo Phùng Danh Thắm; giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đinh Ngọc Hệ.

Trước đó, tại Bản án hình sự sơ thẩm, Tòa án quân sự Quân khu 7 đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Đinh Ngọc Hệ phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”; chấp hành hình phạt của hai tội 12 năm tù. Bị cáo Trần Văn Lâm 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Xử phạt bị cáo Phùng Danh Thắm 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thanh Sơn

