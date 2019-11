Liên quan đến vụ việc học sinh tử vong trên xe đưa đón trường Gateway, ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy vẫn chưa hoàn tất kết luận điều tra về vụ án.



Theo ông Tảo, thời điểm hiện tại cơ bản vụ án đã được làm sáng tỏ, song còn chờ một số kết quả giám định để hoàn thiện hồ sơ. Quyết định gia hạn điều tra để cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy hoàn tất điều tra một số nội dung cần bổ sung.

Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu Lê Hoàng Long (6 tuổi) tử vong và bàn giao thi thể cháu cho gia đình về quê mai táng.

Cơ quan chức năng xác định cháu Long tử vong do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Thời gian tử vong từ 9h-12h, tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi là 0h30 ngày 7-8, tức là cháu bị chết ngạt trong ô tô. Cơ quan điều tra cũng loại trừ nguyên nhân bé trai tử vong do tác động ngoại lực.

Qua quá trình điều tra, ngày 27/8, Cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam bà Nguyễn Bích Quy về tội danh "Vô ý làm chết người". Sau đó, đến ngày 3/9, Viện KSND quận Cầu Giấy cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến (nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà).

Tiếp tục quá trình điều tra, ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội – là giáo viên chủ nhiệm lớp cháu Long) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", nhưng được tại ngoại.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, đã có 3 bị can bị khởi tố điều tra trong vụ án này.

Trao đổi với PV ngày 20/11, luật sư Lê Trọng Minh (Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự, người tham gia bào chữa cho bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh Trường Gateway) cũng cho biết, ông đã nắm được thông tin về việc này.

Về các tình tiết, thông tin bà Nguyễn Bích Quy khai với cơ quan điều tra chưa đồng nhất với thông tin khi làm việc với luật sư, người đứng đầu VKSND quận Cầu Giấy tiết lộ, thời điểm phát hiện bé Long mặc áo xám trắng.

Trong ba lô của cháu bé có áo phông đỏ là đồng phục của trường. Chiếc áo này khi phát hiện rất ẩm ướt, có nhiều mồ hôi nhưng chưa rõ của ai. Những tình tiết này đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

