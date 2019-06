Vì sao "khó xử" vụ nam thanh niên thủ dâm ngay trên xe bus, sát cạnh nữ sinh cấp 2?

Khoảng 12h30 ngày 21/6, trên xe buýt chạy tuyến 01 từ bến xe Gia Lâm đi bến xe Yên Nghĩa, khi đến khu vực phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm), một người đàn ông đã tiến gần một nữ sinh cấp 2 đang ngồi trên xe rồi lôi “của quý” ra thủ dâm khiến nữ sinh hoảng hốt hét lên vì sợ hãi.

Thấy vậy, phụ xe cùng tài xế và hành khách thấy người đàn ông có hành vi thủ dâm nên đã nhanh chóng giữ người này lại và bàn giao cho công an. Danh tính người đàn ông thủ dâm được xác định tên N.Đ.H. (38 tuổi, ở Hà Nội). Tại cơ quan công an, đối tượng khai chỉ thủ dâm chứ chưa hề động chạm vào người nữ sinh.

Hình ảnh nghi phạm bị cáo buộc có hành vi thủ dâm trên xe bus

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, hiện nay pháp luật Việt Nam đang còn khoảng trống pháp lý về chế tài xử lý đối với hành vi quấy rối tình dục. Theo quy định pháp luật hiện nay thì vẫn chưa có chế tài riêng để xử lý đối với hành vi quấy rối tình dục mà những hành vi quấy rối tình dục được xử lý chung chung với những hành vi như dùng lời nói, cử chỉ khiêu khích, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác...

Do đó, đối với kẻ biến thái "tự sướng" trên xe buýt, có thể áp dụng Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Cụ thể, khoản a, mục 1, điều 5 về ciệc xử phạt những hành vi phạm quy định về trật tự công cộng có ghi rõ: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi sau đây: Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Luật sư Anh chia sẻ: “Nếu gọi hành vi của gã đàn ông “biến thái” khi thủ dâm trên xe bus chỉ là quấy rối tình dục thì chưa thấy hết được tính chất nguy hiểm cũng như bản chất của hành vi này. Bởi lẽ, hành vi này đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của phụ nữ, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, có thể phát sinh những hành vi nguy hiểm cho xã hội khác. Do đó, mức xử phạt như vậy không tránh khỏi sự bức xúc trong dư luận và ấm ức đối với người bị hại. Hành vi này phải xử lý ở chế tài cao hơn, xử phạt hành chính như vậy là không đủ sức răn đe”.

Trong khi đó, luật sư Vũ Đức Long (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, đối với trường hợp xảy ra trên xe buýt nói trên, nếu cơ quan điều tra xác minh người đàn ông có những hành vi có tính chất tình dục, xúc phạm đến nữ sinh nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục... sẽ có dấu hiệu phạm tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Điều 146 (Bộ luật Hình sự 2015).

Theo đó, nạn nhân đang là một cháu bé, có thông tin cho rằng, sau khi thủ dâm, đối tượng đã xuất tinh lên người nữ sinh. Nếu thông tin này là chính xác, hành vi của đối tượng đã cấu thành tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Luật sư Long phân tích: “Nếu hắn xuất tinh lên người nữ sinh thì nữ sinh được coi là đối tượng để hắn thỏa mãn tình dục, mục đích đã đạt được (xuất tinh). Hành vi của người đàn ông này đã xâm phạm đến mối quan hệ liên quan đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và sự phát triển bình thường của người dưới 16 tuổi được pháp luật bảo vệ. Như vậy, có đủ cơ sở để xử lý kẻ biến thái này về tội "Dâm ô người dưới 16 tuổi". Theo quy định, người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.

Nguyễn Hằng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật