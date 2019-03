Vì sao hai nghi phạm giết người đã 6 năm vẫn chưa bị xử lý?

Bà Hậu hàng ngày mong ngóng tin tức từ cơ quan chức năng.

Cái chết oan ức của người con trai

Ngồi trước bao nhiêu đơn thư gửi đến các cơ quan chức năng, bà Hoàng Thị Hậu (58 tuổi, trú tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) ngậm ngùi: “Hai hung thủ giết con tôi đã ra đầu thú từ năm 2013. Vụ án đáng lẽ phải được đưa ra xét xử từ lâu nhưng đến nay đã 6 năm vẫn bế tắc. Vợ chồng tôi ngày nào cũng mong ngóng tin tức từ cơ quan chức năng”.

Vụ án xảy ra vào đầu tháng 8/2013, tại một khu rừng thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nạn nhân là anh Nguyễn Phú Minh (23 tuổi, con trai của gia đình bà Hậu). “Minh là đứa hiền lành và rất chịu khó làm ăn. Trước khi đi, nó có tâm sự là sẽ cố gắng làm vài năm để có tiền về mở một xưởng sửa chữa cơ khí, phụng dưỡng vợ chồng tôi. Thế nhưng dự định đó đã không thành”, bà Hậu nghẹn giọng.

Đầu năm 2013, Minh cùng một số người bạn sang Trung Quốc làm ăn. Vài tháng sau, gia đình bà Hậu nhận được thông tin Công an Trung Quốc thông báo anh Minh đã tử vong trong một khu rừng thuộc tỉnh Quảng Đông, trên người có nhiều vết dao đâm. “Nghe tin mà vợ chồng tôi không tin bởi Minh sống rất hòa đồng với mọi người. Nhưng rồi một người bạn của Minh báo về là Minh đã tử vong thì chồng tôi lập tức chuẩn bị giấy tờ để qua Trung Quốc ngay. Phải mất gần 1 tháng thi thể của con tôi mới đưa được về quê nhà”, bà Hậu nhớ lại.

Theo một người bạn của Minh kể lại, ngày 1/8/2013, anh Minh đi ăn uống với một số bạn cùng quê. Sau đó, mọi người không thấy anh trở về. Nghĩ điều không lành nên mọi người cùng dãy trọ của anh Minh ở tỉnh Quảng Châu tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Họ đành báo cho cơ quan công an sở tại. Phải đến hơn một tuần sau cơ quan chức năng mới phát hiện thi thể của anh Minh tại một cánh rừng.

Trong khi Công an Trung Quốc điều tra vụ án này thì ngày 9/8/2013, Nguyễn Văn C (27 tuổi, trú tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đã đến Công an thị xã Cửa Lò đầu thú và khai nhận đã ra tay sát hại anh Minh. Một ngày sau đó, Hồ Công T (23 tuổi, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) cũng đến Công an tỉnh Nghệ An đầu thú. Cả hai khai nhận, do C và anh Minh cùng có quan hệ tình cảm với một cô gái nên C ghen ghét và bày mưu sát hại anh Minh.

Cụ thể, ngày 1/8/2013, C bàn với T mua dao rồi rủ anh Minh lên núi chơi. Sau đó, hai người này đã dùng dao sát hại anh Minh rồi nhanh chóng rời khởi hiện trường và bỏ về quê nhà.

Lời khai này của C và T trùng khớp với đơn tố giác của một người bạn cùng dãy trọ của 3 người gửi Công an tỉnh Nghệ An. Người này khẳng định, C và T là hung thủ vì trước đó, người này nhận được tin nhắn điện thoại của C với nội dung “phải xử thằng Minh”. Sau đó, anh Minh mất tích, hai người này cũng bỏ về quê nhà.

Vướng mắc thủ tục pháp lý

Khi tiếp nhận sự việc, ngày 14/8/2013, Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi Văn phòng Interpol Việt Nam đề nghị phối hợp cơ quan chức năng Trung Quốc và hướng dẫn cơ quan điều tra tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Phú Minh. Sau đó, Văn phòng Interpol Việt Nam có công văn hướng dẫn Công an Nghệ An liên hệ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Đông để chuyển giao tài liệu bằng đường ngoại giao.

Đến ngày 1/4/2014, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Đông gửi công điện về thông báo đã có công hàm gửi Công an tỉnh Quảng Đông, nhưng Công an tỉnh này cho rằng do khó khăn trong việc dịch tài liệu qua tiếng Việt nên họ đã chuyển hồ sơ đến Bộ Công an Trung Quốc để xử lý và chuyển giao cho phía Việt Nam. Tuy nhiên đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được tài liệu, hồ sơ điều tra ban đầu của vụ việc.

Bà Hậu thắc mắc: “Hung thủ cũng đầu thú và khai nhận tội ác của chúng. Không hiểu vướng mắc gì mà cơ quan chức năng vẫn không thể xử lý khi vụ án xảy ra 6 năm? Không biết gia đình tôi phải chờ đợi đến khi nào mới trả lại công bằng cho con trai tôi?”.

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thông tin: “Về nguyên tắc, vụ án xảy ra ở đâu thì ở đó phải khám nghiệm hiện trường và tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tội phạm xảy ra ngoài nước vẫn có thể bị truy tố trong nước, nhưng phải có hồ sơ ban đầu để xác định nguyên nhân tử vong là gì. Do phía Trung Quốc không chuyển hồ sơ nên không thể xử lý được. Vì chưa có căn cứ để xử lý hai nghi phạm theo quy định của pháp luật nên cơ quan điều tra cấm xuất cảnh và giao cho gia đình, chính quyền địa phương quản lý hai nghi phạm này”.

