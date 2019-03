Vì sao đại uý công an bị chuyển công tác sau khi phá sòng bạc?

Chiều 28/3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống trả lời báo chí liên quan đến việc đại uý Trần Ngọc Hiếu bị chuyển công tác từ Phó trưởng Công an phường Hưng Phú (Cái Răng) về nhận nhiệm vụ tại Công an huyện Vĩnh Thạnh.

Người đứng đầu UBND TP Cần Thơ cho biết việc chuyển công tác đối với đại uý công an này là có "lý do khác", liên quan đến chuyên án của công an đang điều tra, chứ phải không phải vì việc triệt phá sòng bạc trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống trả lời báo chí vào chiều 28/3. Ảnh: Anh Minh.

Lãnh đạo UBND TP đã yêu cầu công an thành phố phải làm chính xác, không để xảy ra sơ suất và công bố cho báo chí để người dân không nghi ngờ, tránh tạo dư luận không tốt trong vụ việc này.

Trước đó, trên báo Pháp luật Việt Nam thông tin chiều 17/11/2018, Công an phường Hưng Phú phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự ập vào phòng 313, khu nhà 5 tầng trên địa bàn, bắt quả tang nhóm 8 người đang có hành vi đánh bạc.

Những người này ngồi tại hai chiếu bạc khác nhau. Tang vật thu giữ gồm 2 bộ bài, nhiều tiền mặt, ví, điện thoại. Theo lời đại uý Trần Ngọc Hiếu trên báo, số tiền kiểm đếm thu giữ tại 2 chiếu bạc là hơn 40 triệu đồng.

Ông đã trực tiếp ghi biên bản rất cẩn thận, chặt chẽ nhưng khi về công an phường không hiểu sao lại có một biên bản khác, làm thay đổi bản chất sự việc.

Theo đại uý Hiếu, việc bắt quả tang nhóm người đang đánh bạc chia làm 2 sòng như vậy là có tổ chức, số tiền đánh bạc lớn. Vụ việc phải được chuyển hồ sơ cho cơ quan cấp trên điều tra xử lý hình sự, nhưng họ chỉ xử phạt hành chính.

Trong số những người đánh bạc, có người là con nhà giàu, thiếu gia ở Cần Thơ. Sau khi được thả, một trong những người này doạ đại uý công an là sẽ cho "biến khỏi" đất Cần Thơ.

Sau đó, đại úy Hiếu từ vị trí Phó trưởng công an phường của quận trung tâm bị điều chuyển công tác về công an huyện vùng ven của Cần Thơ.

