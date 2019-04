Vết xước trên cơ thể lật mặt kẻ gây ra vụ thảm sát ở Bình Dương

Ngày 25/4, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ án mạng làm 3 người chết ở khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 3 nạn nhân là Nguyễn Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái út của bà Cúc) và Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Chém nạn nhân hàng chục nhát

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng phong tỏa khám nghiệm hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phá án.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Ảnh: Lê Trai.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, bước đầu cảnh sát nhận định không có dấu hiệu lục soát. Trên người bà Cúc còn 1 bông tai, nhẫn vàng, chị Nhi còn dây chuyền bạc.

Cơ quan điều tra thu thập 5 dấu vết vân chân, vân tay, ổ khóa cửa để phục vụ công tác giám định. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ nhiều con dao tại bãi đất trống cách nhà bị hại 150 m.

Công tác khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định bà Cúc bị chém ở cổ dẫn đến tử vong. Trong khi đó, chị Nhi và bé Trân cũng bị hung thủ đâm, chém hàng chục nhát vào cơ thể.

Vết xước tố nghi can gây án

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, ban chuyên án xác định đây là vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân hoặc tình ái. Từ đó, cảnh sát rà soát mối quan hệ của các bị hại.

Trong số 2 kẻ bị tình nghi, cảnh sát tập trung nhiều vào Trần Ngọc Luận (34 tuổi), hàng xóm bà Cúc. Ở địa phương, Luận nổi lên là kẻ nghiện ma túy, cờ bạc. Ngoài ra, trên người Luận có một số dấu vết xước.

Nghi can Luận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Với những chứng cứ cảnh sát đưa ra, đến 3h ngày 25/4, Luận khai nhận hành vi phạm tội mình gây ra. Theo đó, sau khi đánh bạc thua, Luận có ý định tự tử. Lúc này, Luận lại nhớ đến việc bị chị Nhi coi thường nên nảy sinh ý định giết bị hại.

Rạng sáng 24/4, sau khi chuẩn bị hung khí, Luận dùng dây kẽm cột cửa các nhà xung quanh trước khi đột nhập vào nhà bà Cúc.

Sau khi "nhập nha", Luận đi thẳng vào phòng ngủ bà Cúc và bị nạn nhân phát hiện. Luận dùng hung khí chém chết bà Cúc trong phòng ngủ. Lúc này, cháu Ngân phát hiện hô hoán và tháo chạy nhưng bị Luận chém nhiều nhát đến chết.

Sau khi sát hại 2 mạng người, Luận tiếp tục lên lầu, chém chị Nhi nhiều nhát, rồi xóa dấu vết chạy ra ngoài.

Nghi can sau đó uống thuốc độc tự tử nhưng không thành.

Khoảng 7h ngày 24/4, chị Trần Minh Phương đi làm về thấy cửa khóa trái. Nhìn vào trong, chị phát hiện mẹ mình là Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và bé Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc) nằm chết trong nhà.

