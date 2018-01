Vết trượt của nữ quái mang hai quốc tịch

Quá trình đấu tranh, đến ngày 3-1, Phòng PC 47 đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, đề nghị truy tố 3 đối tượng về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nghiện ma túy cùng lối sống buông thả khiến cô gái mang hai dòng máu Việt Nam và Cộng hòa Czech, Andrea thân tàn, ma dại. Sau khi ra tù, Andrea không chốn nương thân lại dặt dẹo ở khu vực quận Hoàn Kiếm, kiếm sống bằng việc bán thân. Andrea tiếp tục bắt mối với Nguyễn Bá Thắng (54 tuổi, ở phố Trần Nhật Duật, quân Hoàn Kiếm, Hà Nội), một kẻ có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và ma túy (Andrea quen Thắng trong thời gian cả hai cải tạo ở Trại giam Thanh Xuân). Đối tượng nhiều lần mua ma túy của Bá Thắng để sử dụng và mua hộ một số đối tượng khác.

Andrea Forrova (ở giữa) trong phiên tòa xét xử năm 2009 về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm có thông tin về hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Bá Thắng. Đối tượng này cung cấp ma túy bán lẻ cho một số con nghiện trên địa bàn. 11h30 ngày 16-6-2017, tại phố Trần Nhật Duật - Ô Quan Chưởng, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Công an phường Đồng Xuân bắt quả tang Tống Quốc Thắng (45 tuổi, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng tang vật là 0,094g heroin.

Tiếp đó, vào 23h cùng ngày, tại trước cửa số nhà 90 Hàng Mã, phường Hàng Mã, Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra, bắt Lê Hoàng Hải (một con nghiện ma túy), thu giữ 0,210 g heroin. Qua đấu tranh, Tống Quốc Thắng và Lê Hoàng Hải cho biết số ma túy trên là của Nguyễn Bá Thắng. Hải đã liên hệ với Bá Thắng để mua heroin nhưng bị đối tượng này từ chối do là người lạ. Sau đó, Hải thông qua người phụ nữ tên là An “tây” nhờ mua giúp 200 nghìn đồng tiền ma túy.

Từ thông tin thu thập được, Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Bá Thắng ở tại phường Đồng Xuân, thu giữ 13,397g heroin. Cơ quan CSĐT xác định An “tây” chính là Andrea. Quá trình rà soát, ngày 18-6-2017, Công an quận Hoàn Kiếm đã thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Bá Thắng và Andrea.

Vụ án sau đó được chuyển đến Phòng PC 47 Công an TP Hà Nội thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng PC 47 Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Bá Thắng về hành vi mua bán trái phép ma túy; Andrea và Lê Hoàng Hải về hành vi tàng trữ trái phép ma túy.

Tìm hiểu vết trượt cuộc đời của cô gái 2 mang dòng máu, chúng tôi được biết, Andrea sinh ra từ cuộc tình giữa một người đàn ông Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Czech và một phụ nữ bản địa. Sau khi sinh Andrea không lâu, người mẹ ra đi để lại Andrea cho người cha nuôi dưỡng. Mấy năm sau đó, bố của Andrea đi thêm bước nữa, lấy dì ruột của Andrea và sinh thêm một cậu con trai. Sau đó, cả hai về Việt Nam sinh sống...

Nhưng một lần nữa, tổ ấm của gia đình cô lại bị lung lay. Mẹ kế của Andrea mang theo cậu con trai trở về quê nhà, bố của Andrea sau đó cũng tái hôn lần 3 với một phụ nữ Việt Nam. Cuộc sống “mẹ ghẻ con chồng” dù có cố gắng đến mấy cũng không được như ý muốn. Andrea đã trở thành một cô gái ngỗ nghịch, khó dạy bảo. Cô bỏ học, sau đó là bỏ nhà đàn đúm cùng đám thanh niên mới lớn. Với vẻ đẹp của một đứa con lai, vào thời điểm đó, Andrea như một thỏi nam châm, thu hút đám đàn ông.

Sau khi bỏ nhà, đối tượng lang thang tại các quán Internet; sống trụy lạc. Ngoài sử dụng ma túy, Andrea còn có “quan hệ” tình cảm với tất cả những người đàn ông có tiền bao cô ta ăn và chơi.

Theo lời khai của Andrea thì cô bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 13 tuổi. Và việc gì đến sẽ đến, năm 2009, Andrea bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù chưa được bao lâu, đối tượng tiếp tục bị bắt giữ về hành vi trên và bị tuyên phạt 26 tháng tù.

Sau khi ra tù, Andrea muốn trở về Cộng hòa Czech để thay đổi chính bản thân mình nhưng bất hạnh cứ đến. Vào thời điểm này, mẹ của cô đã qua đời còn các giấy tờ cá nhân thì không hợp lệ.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Phòng PC 47 Công an TP Hà Nội cho biết: Andrea chỉ có giấy giờ duy nhất là cuốn hộ chiếu đã hết hạn. Vì thế, những lần bị bắt giữ, việc xác minh lý lịch tư pháp của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Andrea có địa chỉ đăng ký thường trú tại Cộng hòa Czech. Vì thế, cơ quan Công an phải thông qua kênh hợp tác Interpol để xác minh lý lịch.

Cuộc đời của Andrea những tưởng thay đổi khi cô ta phát hiện có thai đứa con đầu lòng. Nhưng chồng hờ của Andrea, đối tượng Đặng Đình D. cũng là một con nghiện nên cặp “trai tứ chiếng, gái giang hồ” này đã tan rã ngay khi D. bị bắt giữ về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sau khi người chồng hờ bị bắt không lâu thì Andrea cũng bỏ con cho mẹ chồng rồi lang thang tại các nhà nghỉ ở khu vực đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm...

Kết cục buồn của cuộc đời cô gái trẻ và các đối tượng trong đường dây là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn muốn coi ma túy như một thú chơi.

Theo CAND Online