Vén màn bí ẩn về đường dây đánh bạc quy mô 10.000 tỷ đồng ở Hải Phòng do người Trung Quốc điều hành

Ngày 29/7, Bộ Công an đã thông tin ban đầu về việc phát hiện, tạm giữ gần 400 người mang quốc tịch Trung Quốc bị bắt quả tang đang điều hành các trang web đánh bạc cho công dân nước này tham gia.



Theo đó, chiều và tối 27/7, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cùng Công an Hải Phòng đột kích nhiều căn hộ trong khu đô thị Our City, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh.

Công an tạm giữ gần 400 người liên quan vụ đánh bạc. Ảnh: Bộ Công an

Qua tìm hiểu, khu đô thị Our City có chủ đầu tư là Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam thuộc Tập đoàn Hiệp Phong Hong Kong -Trung Quốc (Qia Feng Holdings Limited).

Cho đến thời điểm hiện tại, dự án mới chỉ xây dựng được vài tòa nhà cao 2-3 tầng. Đáng chú ý, từ khi đưa vào đưa vào sử dụng cách đây vài năm, khu đô thị Our City khá vắng vẻ, sinh sống tại đây chủ yếu là người Trung Quốc.

Hầu hết người dân Hải Phòng đi qua đây đều có chung thắc mắc không hiểu tại sao một khu nhà ở cao cấp mà không thu hút được dân cư. Trong khi đó hàng chục căn shophouse nằm ở vị trí đắc địa, nhưng chỉ được bày bán vài thứ vật dụng hàng ngày cho người qua đường. Các tòa nhà khác trong khu đô thị này thường xuyên bị sửa chữa, thay đổi so với kiến trúc ban đầu.

Ngày 29/7, cảnh sát vẫn đang phong tỏa khu đô thị Our City. Ảnh: Hải Nam

Đại diện chính quyền sở tại cho biết, các lực lượng chức năng của địa phương rất khó tiếp cận được phía bên trong tòa nhà. Còn người lạ thì muốn vào thăm hoặc thuê địa điểm bán hàng thì phải sự đồng ý của ban quản lý và luôn có bảo vệ bên cạnh hướng dẫn đi lại.

Kể cả đến những nhân viên được thuê phục vụ dọn dẹp, cấp dưỡng cũng chỉ được thực hiện đúng công việc tại những vị trí quy định, không được phép đi lại tự do đến những khu vực khác…

Khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra hơn 100 phòng làm việc được nhóm này thuê để tổ chức đánh bạc, ban chuyên án phát hiện gần 400 người đều mang quốc tịch Trung Quốc tham gia điều hành website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề. Những người vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc qua mạng đều rất trẻ, gồm cả nam và nữ.

Bên trong các tòa nhà tại khu đô thị Our City được lắp đặt hàng trăm máy tính để phục vụ hoạt động điều hành tổ chức đường dây đánh bạc quốc tế. Ảnh: CTV

Các đối tượng thường thuê địa điểm biệt lập, khép kín hoặc những căn nhà ở khu đô thị mới, nơi ít người để ý, khó quan sát. Chỉ một vài thành viên ra mặt khai báo tạm trú tạm vắng, còn lại các đối tượng khác nhập cảnh vào Việt Nam thường khai báo tạm trú tại khách sạn. Các đối tượng này sau đó di chuyển về địa điểm hoạt động mà không khai báo tạm trú với chính quyền địa phương nhằm tránh bị để ý, giám sát.

Đáng chú ý, tất cả các phòng làm việc đều được trang bị hiện đại và được bố trí ở các vị trí cực kỳ kín đáo. Khi ập vào kiểm tra, lực lượng công an đã không khỏi ngỡ ngàng như bị lạc vào… mê cung, bởi các phòng sắp xếp theo hình dich dắc hết ngang dọc, lại trên dưới. Điều đó cũng lý giải tại sao mặc dù trước đó chủ đầu tư đã xây dựng các căn hộ hoàn chỉnh nhưng sau lại thường xuyên bị sửa chữa, thay đổi kiến trúc.

Các nghi phạm viết lời khai và cơ quan chức năng tổ chức phân loại ngay bên trong tòa nhà Our City. Ảnh: CTV

Thủ đoạn phạm tội của số đối tượng người Trung Quốc là chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động suốt ngày đêm, hết mỗi ca lại thay thế người mới. Đáng chú ý là các đối tượng được thuê sang làm việc gần như tuyệt đối không ai được phép đi ra ngoài mà chỉ được sinh hoạt hạn chế trong khu đô thị.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương trên 10.000 tỷ đồng.

Lực lượng công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động, hơn 530 máy tính, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt và tài liệu liên quan đến vụ án.

Đây là vụ án với số lượng người nước ngoài và số tiền đánh bạc, cá cược trên mạng lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Đây cũng là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, thực hiện trên không gian mạng, được tổ chức trong "vỏ bọc" của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

