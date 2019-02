Gần một tuần trôi qua nhưng vụ án liên quan đến nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết bị giam cầm, hãm hiếp rồi sát hại trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn chưa lắng xuống. Người dân vẫn bàn tán xung quanh về vụ việc này. Trong khi cơ quan chức năng cho biết, họ mới kết thúc chuyên án còn vụ việc vẫn trong quá trình điều tra, các điều tra viên vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ tất cả bản chất vụ án.

Thiếu tướng Sùng A Hồng – Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, về việc nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên có thai hay không thì cơ quan điều tra đang làm rõ, phải chờ kết quả mới thông tin được; về lý do tại sao các đối tượng lại lựa chọn Duyên hiện cơ quan điều tra vẫn đang điều tra và sẽ có câu trả lời khi kết thúc vụ án.

Nói về vai trò chủ mưu trong vụ án, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho rằng, các điều tra viên đang tiếp tục chứng minh nhưng bước đầu xác định đối tượng chủ mưu là Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng.

“Đối tượng chủ mưu cầm đầu là Bùi Văn Công đã bàn bạc với Vương Văn Hùng thực hiện hành vi cướp, hiếp. Sau khi nạn nhân chưa tử vong mới nảy sinh ra các đối tượng khác”, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nói.

Tình tiết đáng chú ý trong vụ án trên đó là sáng 6/2 (tức mùng 2 Tết), trong khi việc tìm kiếm nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên, đến thời điểm đó vẫn được cho là mất tích, đang được tiến hành thì gia đình nạn nhân bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số máy lạ.

Người nhắn tin tự xưng là người Khmer ở Campuchia, thông báo hiện Duyên đã bị một người phụ nữ tên Hoa lừa bán sang Campuchia, gia đình muốn đón Duyên về thì phải đưa 1.000 USD tiền chuộc và mang lên cửa khẩu trả cho người này. Người này nói mình là người gốc Việt, thấy Duyên bị bắt thì thương nên tìm cách cứu cô đưa về gia đình.

Từ lúc 10h21 ngày mùng 2 Tết cho tới 12h26, người này liên tục nhắn tin, hối thúc gia đình Duyên phải sang Thủ đô Phnom Penh, đến một quán bar để trao tiền, nhận người.

Người này còn nói rằng vì anh ta không phải là thủ lĩnh nên không thể lo được việc có giữ được an toàn cho cháu Duyên hay không, nếu gia đình báo Công an hoặc chần chừ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô gái.

Lo lắng cho tính mạng của con gái, mẹ Duyên đã cân nhắc và quyết định trình báo công an. Công an TP.Điện Biên Phủ đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp, xác minh làm rõ nguồn tin về việc Duyên đã bị một nhóm người bắt cóc đưa sang nước ngoài đòi tiền chuộc.

Thời điểm ấy, ngoài các tổ công tác đã tỏa đi xác minh trên địa bàn, một tổ công tác được Ban Giám đốc chỉ đạo phối hợp với Công an các tỉnh sát biên giới Campuchia, chủ công giao phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên xác minh, làm rõ, nếu có việc bắt cóc tống tiền qua biên giới cần tìm cách giải cứu nạn nhân.

Qua xác minh cho thấy, số máy nhắn tin vào máy mẹ nạn nhân Duyên là số điện thoại từ Campuchia. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ và xác minh các nguồn tin, trinh sát khẳng định việc bắt cóc Duyên sang Thủ đô của Campuchia là khó xảy ra bởi cách xa về địa lý.

Từ lúc Duyên được coi là mất tích, đối tượng nếu có bắt cóc cũng khó có thể di chuyển, đưa nạn nhân từ TP.Điện Biên Phủ đến được Campuchia.

Theo nhận định, sau khi Duyên mất tích, gia đình có đưa thông tin lên trên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng chia sẻ, tìm kiếm. Có khả năng các đối tượng xấu đã đọc thông tin đó và bày ra màn kịch Duyên bị bắt cóc, đòi tiền chuộc để lừa đảo gia đình nạn nhân.

Tóm tắt diễn biến vụ án

Vào khoảng 18 giờ 30 phút, tối 4.2 (tức 30 Tết), con gái bà Trần Thị Hiền (SN 1975, trú tại đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là em Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997, cùng trú tại địa chỉ trên, hiện đang là sinh viên Đại học Nông lâm Thái Nguyên) có sử dụng xe máy BKS 27H1-7407 chở 13 con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Sau khi em Duyên đi khoảng hai tiếng đồng hồ, gia đình đã nhiều lần gọi điện nhưng Duyên không nghe máy, sau đó điện thoại cũng bị tắt nên gia đình đã đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các huyện, Công an TP Điện Biên Phủ tổ chức truy tìm.

Đến 9 giờ ngày 6.2 (tức mùng 2 Tết), phát hiện chiếc xe máy em Duyên dùng chở gà tại khu vực đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

Ngày 7.2, thi thể nạn nhân được tìm thấy trong một ngôi nhà hoang, cơ quan công an xác định nạn nhân chết do bị siết cổ.

Ngày 10.2, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Vương Văn Hùng, nghi phạm vụ án và tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngày 17.2.2019, Cơ quan CSĐT, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Bùi Văn Công (SN 1975, Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy; Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại: Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội: Giết người, Hiếp dâm;

Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại: Bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội: Giết người. Lường Văn Lả (SN 1991, trú tại: Bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội: Giết người.