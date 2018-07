Vây bắt đối tượng truy nã, 2 chiến sĩ công an bị bắn trọng thương

Ngày 12.7, Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết 2 chiến sĩ công an thuộc công an huyện này là đại úy Trần Thế Nghĩa và trung úy Lô Mạnh Tưởng bị bắn trọng thương khi vây bắt đối tượng bị truy nã Già Chá Xìa (59 tuổi, ngụ xã Đoọc Mạy, H.Kỳ Sơn).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, Công an H.Kỳ Sơn ra lệnh truy nã Vừ Y Rùa (52 tuổi, vợ của Xìa) về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 18.12.2017, Rùa lén về thăm nhà thì bị công an bắt giữ. Khi công an dẫn giải Rùa về trụ sở thì Xìa cùng 2 con trai sử dụng vũ khí “nóng” tấn công lực lượng công an để giải thoát cho Rùa. Vợ chồng Xìa chạy thoát, 2 con trai của Xìa bị bắt giữ. Sau đó, Rùa đến công an đầu thú, Xìa tiếp tục lẩn trốn và bị công an ra lệnh truy nã.

Ngày 11.7, công an phát hiện Xìa sống trong một lán trại giữa rừng và tổ chức vây bắt. Khi các trinh sát ập vào thì bị Xìa dùng súng bắn khiến đại úy Nghĩa và trung úy Tưởng bị trọng thương. Xìa bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Khám xét lán của Xìa, công an thu giữ 2 khẩu súng tự chế và 5 viên đạn.

