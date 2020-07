Vận chuyển 2 bánh heroin, nhận tiền công 'rẻ mạt'

Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương thông báo đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.



Đối tượng Giang (Góc trái) cùng 2 bánh heroin tang vật

Theo đó, vào khoảng 20h10 ngày 20/7, tại khu vực ngã ba đường 38B thuộc địa phận thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an xã Đoàn Thượng bắt quả tang Phan Trường Giang (SN 1986, trú tại Trà Lân, Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) đang cất giấu trong người 1 túi nilon màu đen, bên trong có 2 hình khối hộp chữ nhật, đều có kích thước 3x10x15cm được bọc bởi nhiều lớp nilon, có trọng lượng 695,326g.

Tại cơ quan công an, Giang khai nhận số heroin trên được một đối tượng thuê với tiền công 5 triệu đồng để vận chuyển từ tỉnh Nghệ An về tỉnh Hải Dương để giao hàng. Khi đối tượng xuống xe, đang đợi giao hàng thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

