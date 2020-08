Vác súng dọa chủ quán vì không phục vụ mồi nhậu giữa dịch Covid-19

VKSND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bảo Sơn (SN 1981, trú phường Xuân Phú, TX Sông Cầu) về tội đe dọa giết người quy định tại khoản 1 Điều 133 BLHS.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 17h ngày 9/4, Sơn đến quán nhậu V.Đ (P. Xuân Phú, TX. Sông Cầu) yêu cầu anh Huỳnh Đình V. (chủ quán) phục vụ.

Khẩu súng cồn tự chế của Sơn

Vì lý do đang trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để chống dịch Covid-19 nên anh V. từ chối không nhận khách.



Do đã say xỉn và cho rằng anh V. xem thường mình nên Sơn chửi bới, gây mất trật tự khu vực trước quán. Đồng thời Sơn dùng tay đánh anh V. nhưng anh V. gạt đỡ được nên không gây thương tích.

Sau đó, Sơn gọi điện thoại cho Công an phường Xuân Phú yêu cầu xử lý hành vi bán quán nhậu của anh V. trong thời gian cách ly xã hội. Khi Công an phường Xuân Phú đến thì Sơn tiếp tục có hành vi gây rối nên Công an phường yêu cầu Sơn về nhà, chấm dứt hành vi vi phạm nhưng Sơn không chấp hành, tiếp tục chửi bới và đe dọa sẽ dùng súng bắn anh V.

Sau một hồi quấy rối, Sơn bỏ về nhà nên tổ công tác Công an phường cũng rời khỏi hiện trường.

Thấy lực lượng công an về, Sơn tiếp tục quay lại quán của anh V. chửi bới, gây rối rồi xô đẩy làm đổ bảng hiệu của quán. Người nhà của anh V. ra can ngăn thì Sơn hô sẽ dùng súng bắn anh V. rồi bỏ về nhà.

Lát sau, Sơn mang khẩu súng cồn tự chế đến nơi anh V. đứng. Thấy vậy anh V. và mọi người bỏ chạy. Vụ việc may mắn không gây thương tích cho ai.

Thấy Sơn manh động, một người nhà của anh V. chạy vào nhà lấy dầm chèo đánh vào tay Sơn làm rơi súng rồi rượt đuổi Sơn chạy ra ngoài đường.

Kết luận giám định xác định loại súng mà Sơn sử dụng là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như súng săn, bắn được bình thường, tầm bắn 05m, khi trúng vào người có thể gây sát thương.

