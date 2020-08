Uẩn khúc vụ mẹ sát hại con đẻ và 3 lần định quyên sinh

Thuê khách sạn để sát hại con ruột

Ngày 10/8, 1 cán bộ cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) xác nhận thông tin đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1988, quê tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết con ruột của mình. Theo điều tra ban đầu, Hằng đã sát hại bé gái N.Q.A. (3 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) tại 1 khách sạn trên địa bàn quận Bình Tân. Theo vị cán bộ trên, vụ việc được người dân trình báo vào ngày 7/8. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi, bé gái được xác định tử vong trước đó 2 ngày.

Cụ thể, vào 16h ngày 7/8, Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nhận được cuộc gọi của 1 người phụ nữ tự xưng là H.B.M.T. (SN 1985, ngụ quận 11, TP.HCM). Thông qua điện thoại, chị T. cho biết mình đang là lễ tân của khách sạn A. (phường Bình Trị Đông B. "Chị này cho biết, khoảng 15h45 cùng ngày, chị nhận được điện thoại của 1 người phụ nữ cho biết, tại phòng 303 của khách sạn có 1 bé gái đã tử vong. Người này còn chỉ rõ vị trí thi thể của nạn nhân là trong tủ quần áo", vị cán bộ trên cho biết.

Ngay sau đó, chị T. đã lên phòng 303 kiểm tra và kinh hoàng phát hiện thi thể bé gái khoảng 3 tuổi. Thi thể nạn nhân được giấu kín dưới lớp quần áo trong tủ. Sau khi trấn tĩnh, chị T. gọi điện thoại trình báo sự việc cho Công an phường Bình Trị Đông B. Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an phường Bình Trị Đông B. cùng các đội nghiệp vụ Công an quận Bình Tân đến hiện trường xác minh sự việc. Tại đây, lực lượng điều tra phát hiện bé gái đã tử vong. Qua xác minh, công an ghi nhận nạn nhân tên N.Q.A. sinh ngày 8/5/2017, quê tỉnh Bến Tre.

Khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng điều tra phát hiện nạn nhân tử vong do bị ngạt thở, trên cổ có vết bầm nghi do bị siết. Ngay sau đó, công an cũng xác định được mẹ bé gái tên Nguyễn Thị Thúy Hằng. Lúc này, Hằng có mặt tại hiện trường. Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận bản thân chính là người gọi điện thoại báo cho lễ tân khách sạn về việc có bé gái tử vong trong phòng 303. Hằng cũng thừa nhận chính mình đã sát hại bé Q.A. là con gái ruột của mình bằng cách dùng cáp sạc điện thoại để siết cổ nạn nhân.

Tự sát bất thành

Khai nhận tại trụ sở cơ quan điều tra, Hằng cho biết nguyên nhân sát hại con là do bé mắc bệnh hiểm nghèo. Trong khi đó, cuộc sống của Hằng gặp nhiều khó khăn. Đối tượng khai, nhiều bi kịch xảy đến cùng lúc khiến bản thân trầm cảm dẫn đến nảy sinh ý định sát hại con rồi quyên sinh theo. Để thực hiện ý định, khoảng 10h30 ngày 5/8, Hằng dẫn con đến khách sạn nói trên thuê phòng 303 với mục đích làm nơi 2 mẹ con rời bỏ cuộc đời.

Sau khi vào phòng, Hằng cùng con tắm rửa, ăn uống nằm trò chuyện. Đến 17h cùng ngày, đối tượng quyết định dùng cáp sạc điện thoại để sát hại con. Khi bé gái 3 tuổi tử vong, Hằng giấu thi thể con vào trong tủ quần áo rồi tiếp tục ngủ lại trong phòng. Vào 6h sáng hôm sau, Hằng thức dậy và nghĩ đến việc tự sát. Đối tượng rời khách sạn đến kênh Tàu Hũ với ý định tự trầm mình để tự tử. Tuy nhiên, đối tượng không dám thực hiện hành vi.

Chưa bỏ ý định tự sát, Hằng rời kênh Tàu Hũ và đến cầu Sài Gòn để quyên sinh. Cũng như lần đầu, đối tượng không dám gieo mình xuống dòng nước. Thế nhưng, Hằng vẫn chưa dừng việc tự tìm đến cái chết. Đối tượng này tiếp tục tìm đến lầu 19 chung cư Mia (khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP.HCM) với dự định sẽ nhảy xuống từ vị trí này. Song, lần này kẻ thủ ác vẫn không dám thực hiện. Sau cùng, Hằng gọi điện đến khách sạn nơi đã sát hại, giấu xác con gái để tự thú tội ác của mình. Sau khi gọi điện, Hằng cũng tự mình tìm đến khách sạn trên với ý định sẽ ra đầu thú.

Ngày lực lượng điều tra khám nghiệm hiện trường có rất nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi. Khi biết tin Hằng nhẫn tâm sát hại con ruột của mình dù bé gái chỉ mới 3 tuổi, không ít người đau đớn, xót thương cho đứa bé xấu số. Một người phụ nữ có tuổi có nhà gần khách sạn xảy ra vụ việc bức xúc chia sẻ: "Hổ dữ còn không ăn thịt con. Tại sao một người mẹ có thể giết con mình như vậy? Cháu bé mới 3 tuổi. Cháu có tội tình gì đâu. Đành rằng bé mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống mẹ bé khó khăn nhưng cũng không thể vì thế mà bắt cháu bé phải chết. Đó là tội ác không thể tha thứ. Nếu khó khăn quá, mẹ bé có thể nhờ cộng đồng hỗ trợ. Hiện nay, chúng ta rất nhiều đoàn thể, tổ chức thậm chí là cá nhân sẵn sàng giúp chị ấy và cháu bé bớt đi những khó khăn".

Theo Đời sống Pháp luật

