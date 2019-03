U70 tử vong do mâu thuẫn trong lúc đánh bài ăn tiền

Ngày 11/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú (An Giang) ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Phước (44 tuổi, ở Đa Phước) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h, ngày 27/2, tại nhà anh Nguyễn Thanh Trấn (41 tuổi, ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú tổ) chức đám giỗ, có những người bà con trong và ngoài địa phương đến dự. Trong số đó, có Nguyễn Văn Phước, ông Đoàn Văn Kiếm (66 tuổi), ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú.

Sau khi dự tiệc xong được khoảng 30 phút thì Phước cùng ông Kiếm và một vài người khác gợi ý rủ nhau đánh bài ăn thua bằng tiền. Trong lúc chơi bài giữa hai người xảy ra mâu thuẫn do ông Kiếm thua nhưng chi tiền không đủ cho Phước nên đôi bên dẫn đến cãi vã gay gắt.

Do không kềm chế bản thân, Phước đứng dậy dùng tay đẩy mạnh ông Kiếm và tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào ngực của ông Kiếm. Do sức yếu nên ông bị mất thăng bằng và ngã về phía sau. Chưa dừng lại ở đó, Phước tiếp tục đứng lên định đạp ông Kiếm nhưng được mọi người can ngăn.

Khoảng 20 phút sau, anh Trấn thấy ông Kiếm bất tỉnh nên điện thoại cho gia đình của ông và Phước đến đưa ông Kiếm đi bệnh viện huyện An Phú để cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng ông Kiếm đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Theo Công lý

