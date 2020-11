Tuyên Quang: Khống chế đối tượng vác dao dọa chém người đi đường

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trước đó vào khoảng 18h ngày 9/11, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo, tại khu vực đường 17/8 (thành phố Tuyên Quang) xuất hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, cầm dao vừa di chuyển vừa la hét dọa chém người đi đường.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát 113 đã triển lực lượng truy bắt đối tượng. Trước hiệu lệnh của công an, đối tượng không chấp hành mà tiếp tục la hét, kích đồng rồi vùng dao bỏ chạy theo hướng đại lộ Tân Trào ra đường Quang Trung (Tuyên Quang). Khi tới số nhà 210 đường Quang Trung, tổ công tác cảnh sát 113 đã phối hợp với cán bộ Công an thành phố Tuyên Quang và Công an phường Tân Quang khống chế, tước vũ khí, đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.

Đối tượng Ngọc tại CQCA. Ảnh:CATQ

Qua xác minh, danh tính đối tượng được làm rõ là Lương Thái Ngọc (SN 1988, trú tại xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang). Được biết, Ngọc vốn có tiền sử bệnh tâm thần. Trước khi bị khống chế, khoảng 17h40 cùng ngày, Ngọc đã dùng dao uy hiếp, lấy đi chiếc xe máy BKS 22B2-207.44 của chị Ma Thị H. (SN 1995, trú tại huyện Yên Sơn) rồi tháo chạy về thành phố Tuyên Quang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết theo quy định pháp luật.

N.Linh – C.Lê

