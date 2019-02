Tướng công an nói gì về nghi phạm sát hại nữ sinh giao gà dịp Tết?

Sau khi ra quyết định khởi tố bị can đối với Vương Văn Hùng - người sát hại, cướp tài sản của nữ sinh Cao Mỹ Duyên - thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, đã chia với Zing.vn một số thông tin về kẻ gây án.

Theo lời người đứng đầu công an tỉnh, Hùng là thành phần bất hảo lì lợm, có hành tung khó lần, gây không ít khó khăn cho việc điều tra vụ án.

Tội phạm "có nghề"

Nhiều ngày xét hỏi Vương Văn Hùng, thiếu tướng Sùng A Hồng không cần lật hồ sơ vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ nhất về lai lịch tên này. Điểm đáng chú ý đầu tiên đó là nghi phạm mang họ mẹ, thay vì họ của bố như em trai.

Hùng lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt bởi bố mẹ chia tay nhau. Khi bố lập gia đình với người phụ nữ khác, anh em Hùng đến huyện Tuần Giáo ở cùng họ. Còn mẹ nghi phạm ở Điện Biên đến khi qua đời vì bệnh tật.

Theo giấy tờ tùy thân, quê Hùng ở Hải Dương giống nguyên quán của bố nhưng lớn lên ở Tuần Giáo (Điện Biên), trước khi sống lang thang ở Sơn La.

Với gần một giờ chia sẻ về bị can trong vụ án, ông Hồng khẳng định Hùng là tội phạm lì lợm, từng bị Công an Điện Biên và Sơn La bắt về các tộ Trộm cắp tài sản, Lừa đảo và Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vì sao cơ quan điều tra xác định Hùng 4 lần vi phạm pháp luật nhưng chỉ có 3 tiền án? Theo vị giám đốc công an, thanh niên này từng bị cảnh sát địa phương xử lý nhưng chưa đến mức áp dụng biện pháp giam giữ. Quá trình chờ xét xử, Hùng bỏ trốn rồi phạm tội mới nên khi hầu tòa bị gộp án.

Vương Văn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Trung.

Tháng 10/2018, Hùng chấp hành xong án phạt tù trong khi em trai cũng đang vướng lao lý. Do cả hai đều nghiện ma túy nên từng bị đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Khi rà soát, ban chuyên án xác định Hùng không có hộ khẩu ở TP Điện Biên Phủ. Phải tra cứu hồ sơ, cảnh sát mới có thông tin về nghi phạm để khoanh vùng.

Từ 2/2, Hùng tá túc tại nhà người thân. Sau khi gây án, anh ta mang gà, điện thoại di động của nữ sinh về nơi ở.

Nhiều lần ra tù vào tội, nghi phạm 34 tuổi chỉ thừa nhận những gì cơ quan điều tra có ra chứng cứ rõ ràng.

Giết người để cướp tài sản?

Sau nhiều ngày điều tra, Vương Văn Hùng vẫn giữ nguyên lời khai thể hiện anh ta một mình giết nữ sinh để cướp của. Theo đó, chiều 4/2 (tức 30 Tết), nghi phạm thấy Duyên bán gà ở chợ nên giả làm khách hàng để điều nạn nhân đến nơi vắng vẻ. Tuy nhiên, ban chuyên án nhận định Hùng chưa khai hết sự thật.

Khám nghiệm tử thi nữ sinh được tìm thấy hôm 7/2, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do bị siết cổ. Theo thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, với chứng cứ có được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Văn Hùng về 2 tội giết người và cướp tài sản.

Khu chăn nuôi tại căn nhà hoang - nơi phát hiện thi thể nữ sinh xấu số. Ảnh: Bá Chiêm.

Cơ quan điều tra chưa phát ngôn về việc nạn nhân bị xâm hại tình dục. Vị giám đốc công an nói việc này sẽ được kết luận khi có kết quả giám định của cơ quan chuyên môn. Trường hợp phát sinh tội mới, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bổ sung đối với bị can.

Liên quan đến vụ án này, cảnh sát phát hiện xe tải của Trần Văn Công (ở gần nơi phát hiện thi thể nạn nhân) có vết máu của nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Cơ quan công an đã triệu tập người này để làm rõ.

Thiếu tướng Sùng A Hồng tiết lộ có người khác liên quan vụ án nhưng không phải 4-5 người như mạng đăng tải. Thông tin cho rằng nghi phạm ăn nhậu rồi cùng nhiều người khác giam giữ, hiếp giết nạn nhân chỗ này, chỗ khác là suy diễn không có căn cứ.

Theo Zing.vn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật