Tung tin sai sự thật về 33 người chết do virus nCoV, nhiều trường hợp bị công an xử lý

Thông tin cho PV vào hôm nay (10/2), đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, những ngày qua trên địa bàn xuất hiện một số trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh nCoV khiến người dân lo lắng, hoang mang. Tuy nhiên, những trường hợp này đã được cơ công an điều tra xác minh làm rõ cũng như xử lý theo quy định pháp luật.



Theo đó, hôm qua (9/2), Công an thị xã Quảng Yên đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ ra quyết định xử phạt đối với Lê Thị Hoa (SN 2000), trú tại thôn 10, xã Sông Khoai khi sử dụng Facebook cá nhân chia sẻ 1 bài viết và 1 clip của "Cuong Bui" có nội dung: "Sự thật thế nào với tình hình lây lan corona virus tại Việt Nam".

Nội dung trong video hoàn toàn sai sự thật. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi Hoa chia sẻ nội dung này đã thu hút nhiều lượt like, bình luận tạo tâm lý hoang mang cho dư luận. Tại cơ quan công an, Hoa thừa nhận hành vi sai trái của mình và khai rằng, xuất phát từ mục đích chia sẻ thông tin nhằm tuyên truyền đến người dân ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên trong quá trình đăng tải, bản thân Hoa đã không kiểm duyệt nội dung dẫn đến sai phạm, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch dịch nCoV của địa phương.

Trước đó, Công an huyện Vân Đồn lập biên bản xử phạt hành chính đối với Tô Thảo Minh (SN 1987), trú tại thôn Đông Hải, xã Đông Xá (huyện Vân Đồn) là chủ tài khoản Facebook "Minh To" do đưa thông tin sai sự thật về dịch nCoV.

Lê Thị Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: H.Tâm

Cụ thể, ngày 8/2, tài khoản Facebook "Minh To" đã chia sẻ video "Sự thật thế nào với tình hình lây lan corona virus tại Việt Nam" thời lượng 5 phút 30 giây về Bệnh viện Chợ Rẫy đã có 33 người chết và Hà Nội có 174 trường hợp nhiễm virus nCoV.

Trong quá trình làm việc, người này thừa nhận nội dung trong clip do mình chia sẻ là thông tin sai sự thật và cho biết, khoảng 19h tối 8/2, Minh đã chia sẻ clip trên do chủ tài khoản "Cuong Bui" đăng tải lên trang Facebook "Chợ Cái Rồng Vân Đồn Online Mua và Bán", với mục đích cho mọi người biết về tình hình dịch viêm phổi cấp tại Việt Nam.

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, Công an huyện Vân Đồn, Công an thị xã Quảng Yên hoàn thiện hồ sơ xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Tô Thảo Minh, 5 triệu đồng đối với Lê Thị Hoa và yêu cầu gỡ bỏ bài đã chia sẻ.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV, tính đến 11h trưa nay (10/2), tại tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện ca bệnh dương tính với virus nCoV. Tuy nhiên đã có 95 ca giám sát được sàng lọc để làm xét nghiệm nCoV, trong đó 87 ca âm tính và 8 ca đang chờ kết quả.

Cần làm gì để phòng chống virus corona khi buộc đến nơi đông người?

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật