Tuấn "thần đèn" - trùm giang hồ khét tiếng Thanh Hóa nguy hiểm thế nào?

Liên quan đến việc bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn"), chiều 25/3, theo thông tin mới nhât từ Công an Thanh Hóa: Hoạt động chủ yếu của băng nhóm tội phạm do Tuấn "thần đèn" cầm đầu là cho vay lãi cao, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, huỷ hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế...

Theo cơ quan công an, băng nhóm giang hồ do Tuấn (SN 1974, ở 173 Lê Hoàn, TP.Thanh Hóa) cầm đầu thu nạp hàng chục đối tượng hình sự cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động manh động, côn đồ, liều lĩnh và có nhiều thủ đoạn đối phó với các cơ quan chức năng.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của Nguyễn Ngọc Tuyên. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Khoảng 22h00 ngày 18/3/2019, tại khu vực cầu Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi (thuộc phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) xảy ra vụ việc hàng chục đối tượng sử dụng súng bắn nhau trên đường phố. Mặc dù không có thiệt hại về tính mạng, sức khỏe nhưng tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ việc đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong cán bộ và nhân dân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, tổ chức khám nghiệm hiện trường và tập trung lực lượng tổ chức các hoạt động điều tra truy xét; đồng thời khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (phải) và Nguyễn Ngọc Tuyên. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Quá trình điều tra, tiến thành thu thập, tài liệu chứng cứ, ngày 23/3/2019, Ban Chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn) và Nguyễn Ngọc Tuyên (tức Tuyên Mo), (SN1987), trú tại Phòng 1111 - CT3, chung cư Phú Sơn, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. Đây là 2 đối tượng trực tiếp chỉ đạo đàn em gây ra vụ án nêu trên. Đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở của 5 đối tượng tham gia gây án.

Hiện Công an TP.Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Ngọc Tuyên. Đồng thời tiếp tục truy bắt và kêu gọi các đối tượng tham gia gây án hiện đang bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Bảo An

