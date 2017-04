Từ vụ vợ hoang báo cướp, phát hiện chồng… "yêu" trẻ em

Công an đang tạm giữ Nam (29 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ, xử lý về mặt hành chính với Tâm (16 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, tạm trú quận Thủ Đức) về hành vi Trộm cắp tài sản và đồng thời làm rõ vai trò của những người liên quan.

Theo điều tra sơ bộ, cha mẹ ly hôn từ nhỏ, Tâm sống với bà ngoại ở quê. Đầu năm 2016, khi lên TP.HCM phụ bán quán cà phê, thiếu nữ này tình cờ gặp anh Nam và có tình cảm với nhau.

Khi Tâm có thai, giữa năm 2016, anh Nam đưa cô gái có bầu về nhà ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức chung sống như vợ chồng. Đáng nói lúc này Tâm lấy tên giả, khai gian dối đã 20 tuổi mà chồng và gia đình nhà chồng không hề hay biết.

Theo Nam khai báo, ngày Tâm về nhà chồng có làm mâm cơm ra mắt và chỉ có bà ngoại, cậu ruột từ quê lên tham dự. Đến tháng 2 vừa qua, Tâm vừa hạ sinh 1 bé trai.

Tâm cùng chồng và người cậu ruột đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra .

Khi về làm vợ, Tâm chủ yếu ở nhà làm công việc nội trợ để dưỡng thai và gần đây là chăm con nhỏ. Anh Nam và gia đình thì buôn bán tại chợ đầu mối Thủ Đức.

Tâm khai báo, mới đây người mẹ ruột gọi điện. Bà này “xin” cô gửi tiền để chi trả nợ nần cờ bạc. Tâm kể chi tiết, người mẹ ruột dọa, nếu không gửi tiền thì bà sẽ tố cáo chồng của cô quan hệ với trẻ em dẫn đến có con, để công an vào cuộc xử lý. Không còn cách nào khác, Tâm dàn cảnh một vụ cướp ngay tại nhà…

Khoảng 19h hôm 21/4, chỉ có 1 mình ở nhà, người trong gia đình chồng ra chợ đầu mối để buôn bán. Lúc này cô lấy lượng lớn tài sản trong nhà gồm: 2 máy tính bảng, 2 đồng hồ, 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, 6 triệu đồng, 1 điện thoại… gói trong 1 bịch nylon

Sau đó, Tâm gọi điện thoại cho người cậu ruột cũng sống ở địa bàn quận Thủ Đức đến lấy gói ny lon chứa tài sản nói trên, bằng cửa sau. Khi này, cô chỉ nói với cậu ruột là nhờ giữ dùm để chuẩn bị gửi về quê.

Tâm vào nhà, một lúc sau thì bỗng truy hô “cướp! cướp!” cầu cứu hàng xóm xung quanh. Người dân chạy đến ứng cứu, sau đó gọi điện báo cho gia đình chồng về nhà.

Trong đêm, anh chồng đến công an địa phương trình báo vụ cướp. Ngay sau khi nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan. Mấu chốt bị khám phá, khi công an trích xuất hình ảnh camera ở con đường sau nhà, thì thấy rõ hình ảnh Tâm giao 1 gói ny lon nghi vấn cho người cậu ruột. Từ tình tiết này, công an đấu tranh và Tâm thừa nhận hành vi.

Đáng nói hơn là Tâm khai tên tuổi thật, các tình tiết liên quan. Ngoài ra, công an xác định cô có mối quan hệ và có con với “chồng” khi chưa đầy 16 tuổi. Từ đó, công an tiến hành tạm giữ chồng của Tâm.

Công an đang giám định ADN của đứa con để làm căn cứ xử lý Nam theo pháp luật.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo ANTĐ