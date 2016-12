"Tử tù thế kỷ" Hàn Đức Long kiện người phụ nữ tố cáo ông sàm sỡ, có thể đòi bồi thường 12 - 15 tỷ

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, Luật sư Ngô Ngọc Trai, người bào chữa cho ông Hàn Đức Long thông tin, ngày 28/12, cá nhân ông Hàn Đức Long đã chính thức có đơn đề nghị Công ty luật TNHH Công chính cử luật sư Ngô Ngọc Trai tư vấn pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Trong đó có các nội dung: Yêu cầu các cơ quan tư pháp gây oan sai phải sớm công khai xin lỗi; Tố cáo hành vi vu khống của bà Trương Thị Năm và Nguyễn Thị Chung (em dâu bà Năm) từng có đơn tố cáo ông Long tội sàm sỡ; Tố cáo hành vi bức cung, nhục hình, cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án và các sai phạm khác của các cán bộ tư pháp đã tham gia điều tra, truy tố, xét xử gây oan sai; Soạn đơn yêu cầu bồi thường và cùng tham gia các buổi làm việc với cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường tổn thất về vật chất và tinh thần cho ông Long và gia đình.

Nói về số tiền ông Long có thể yêu cầu các cơ quan hữu trách bồi thường cho 11 năm ngồi tù oan, luật sư Trai cho biết: “Cụ thể về mức bồi thường bao nhiêu luật sư và gia đình ông Long vẫn chưa bàn bạc và đi đến thống nhất. Tuy vậy, theo tính toán của cá nhân tôi, ông Long hoàn toàn có thể yêu cầu các cơ quan gây oan sai bồi thường cho mình số tiền từ 12 đến 15 tỷ đồng”.

Ông Hàn Đức Long đoàn tụ cùng gia đình sau hơn 11 năm ngồi tù oan. Ảnh: X.Thắng

Vụ án Hàn Đức Long (57 tuổi) là trường hợp hi hữu của ngành tố tụng tỉnh Bắc Giang. Trong 11 năm qua, ông Long đã 4 lần bị tòa án tuyên tử hình. Sau chặng đường kêu oan trường kỳ của gia đình bị can, Hội đồng thẩm phán – TAND tối cao trong phiên giám đốc thẩm đã tuyên hủy các bản án kết tội tử tù Hàn Đức Long và yêu cầu điều tra lại.

Tháng 4/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã kết thúc điều tra lại vụ án và tiếp tục đề nghị Viện KSND tỉnh Bắc Giang truy tố bị can Hàn Đức Long về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên ngay sau đó, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã trả hồ sơ đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang điều tra bổ sung.

Theo tài liệu điều tra, vụ án xảy ra vào tối 26/6/2005, thi thể một cháu bé (SN 2000) ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang được tìm thấy. Sau 4 tháng không tìm ra thủ phạm, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án, đồng thời phát động nhân dân tố giác các đối tượng có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức với phụ nữ trên địa bàn.

Sau đó, cơ quan điều tra nhận được đơn của cụ Ngô Thị Khuyến và con dâu tố cáo người cùng thôn là Hàn Đức Long hiếp dâm hai mẹ con. Từ đó, cơ quan điều tra bắt giam ông Hàn Đức Long.

Trong quá trình lấy lời khai, ông Long bất ngờ có đơn thú nhận mình là thủ phạm hiếp và giết cháu bé. Trải qua 2 phiên tòa sơ thẩm, hai phiên tòa phúc thẩm, Hàn Đức Long bị kết án tử hình. Tại các phiên tòa, ông Long kêu oan, không nhận tội và khai bị ép cung, bức cung, dùng nhục hình để nhận tội.

Tối ngày 20/12/2016, ông Long đã được các cơ quan hữu trách trao trả tự do và bàn giao về gia đình.

X.Thắng