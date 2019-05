Từ tu luyện cuồng tín đến giết người giấu xác trong khối bê tông

Đến sáng nay, công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ 4 nghi can có liên quan đến vụ án mạng phát hiện 2 thi thể trong thùng nhựa đổ bê tông tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

Trong chiều ngày 18/5, cơ quan công an cũng đã khám xét chiếc xe mà nhóm đối tượng dùng để di chuyển. Qua khám nghiệm, công an phát hiện và thu giữ 30 lượng vàng, 20 ngàn USD, 300 triệu đồng tiền mặt, số tiền trên được nghi can Hà khai nhận có được từ lúc bán căn nhà tại quận Tân Phú, TP.HCM. Ngoài ra trên chiếc xe còn chứa nhiều đồ dùng sinh hoạt như nồi xoong, mùng... như một "ngôi nhà di động".

Nghi can Phạm Thị Thiên Hà tại thời điểm trước khi tham gia giáo phái lạ. Ảnh: Facebook

Theo một nguồn tin, các nghi can đã khai nhận quá trình giết người phi tang của mình, trong đó nghi can Phạm Thị Thiên Hà là người đứng đầu nhóm, có liên quan trực tiếp trong quá trình giết các nạn nhân và phi tang xác trong các thùng nhựa trộn bê tông.

Về nhân thân của nghi can này, nguồn tin cho hay, Hà sống với mẹ là Trịnh Thị Hồng Hoa tại một chung cư trên đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú (TP.HCM). Nghi can này có ngoại hình giống nam giới, thường mặc quần áo nam, cắt tóc ngắn, xăm mình, đặc biệt là người có trình độ học vấn cao.

Hà thường giới thiệu mình là phiên dịch viên (biết tiếng Anh, Hoa, Nhật), đã từng có thời gian đi du học tại Nhật Bản, làm việc tại các công ty đa quốc gia. Ngoài ra, nghi can từng là chủ một quán cà phê khá "hút" khách ở Q.10, được nhiều người trẻ yêu thích...

Cách đây 6 năm, Hà biết đến và ấn tượng giáo phái lạ qua mạng xã hội nhưng lại hiểu sai những điểm cơ bản của giáo phái này, như nghĩ tập luyện sẽ chữa được bách bệnh, người tập sẽ được lên thiên đàng, tránh mọi khổ đau sau khi chết...

Thi thể 2 nạn nhân được đổ bê tông, dấu trong các thùng nhựa

Kể từ đây, Hà bỏ tất cả công việc bắt đầu tu luyện theo cách của mình. Sau 4 năm tu luyện, Hà lên làm điều phối viên, phụ đạo viên, có vai trò quan trọng trong nhánh tu luyện ở TP.HCM, Nha Trang, Đà Lạt.

Hà tự cho rằng mình là người tu luyện đạt đến tầng cao nhất; mọi đồng tu phải làm theo sự chỉ đạo của Hà. Những ai ngăn cản việc tu luyện của Hà đều bị cho là ma quỷ và cần phải diệt trừ.

Theo tài liệu mà PV có được, khoảng năm 2018, khi nhóm của Hà bị bà Hoa (mẹ Hà) tỏ ra không hài lòng khi sinh hoạt tại nhà mình thì cả nhóm chuyển qua nhà của một thành viên tên Huyền tại phường Thới An, quận 12 (TP.HCM).

Đáng nói, người phụ nữ này là một giảng viên đại học, có trình độ học vấn cao. Sau khi theo nhóm của Hà thì người này đã bỏ chồng con để tu luyện cùng, ngoài ra còn nhiều người khác cũng từ bỏ công việc, gia đình để theo nhóm này.

Chiếc xe 7 chỗ chứa nhiều đồ dùng sinh hoạt như nồi xoong, mùng... như một "ngôi nhà di động" của nhóm đối tượng

Nguồn tin của VietNamNet còn cho biết, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ nhiều tã lót, bỉm người lớn của nhóm này sử dụng trong quá trình tu luyện.

Nhiều người đến với nhóm trải qua quá trình tu luyện khắc khổ như nhịn ăn, ngồi thiền, sinh hoạt cá nhân lạ thường và nhiều điều kì dị khác khiến họ không chịu nổi phải bỏ đi.

Từ tư tưởng này, 2 nạn nhân Thành và Linh đã bị giết chết với lí do "quỷ nhập" vào người.

Về lí do bỏ các thi thể vào khối bê tông và ướp xác trà giấu trong phòng ngủ, các nghi can khai nhận không phải do lo sợ đã giết người hay bị phát giác, nguyên nhân được cho là các thi thể phát ra mùi hôi sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình tu luyện, không thể tập trung bởi trong lúc tu luyện bộ môn này cần sự thanh tịnh, sạch sẽ.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và làm rõ vai trò liên quan của các cá nhân trong vụ việc.

Theo Vietnamnet

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật