Từ dấu hiệu bất thường, phát hiện nghi phạm giết bạn gái vì nhắn tin với người yêu cũ

Ngày 25/10, Công an TP Đà Nẵng đã di lý nghi phạm Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) từ Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) về Đà Nẵng để điều tra hành vi Giết người.

Toàn là nghi phạm đã giết chị N.H.T (23 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) - người yêu đối tượng tại khách sạn trên đường Đỗ Bí, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Thông tin trên trang Zing cho hay, chị T. và Toàn có mối quan hệ yêu đương và cả 2 cùng đi du lịch tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, ngày 18/10, trong lúc ở bên cạnh người yêu, Toàn phát hiện chị Hương nhắn tin với người yêu cũ nên anh ta ghen tuông, nảy sinh ý định giết bạn gái.

Chiều 18/10, tại phòng khách sạn, Toàn siết cổ chị Hương rồi dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Toàn dùng con dao đã sát hại người yêu để tự sát, nhưng không thành.

Ngày 19/10, khi tỉnh dậy, Toàn bỏ mặc nạn nhân trong phòng và bắt xe về quê ở huyện Tiên Lãng.

Trên báo Người đưa tin cho biết, khoảng thời gian này, qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân phát hiện tại địa bàn thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, xuất hiện một đối tượng nam giới, trên người nhiều vết thương với tâm trạng bất thường có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, công an xác định đối tượng trên là Nguyễn Văn Toàn đang lén lút ở trong nhà một người dân ở thôn Nam Tử.

Thời điểm phát hiện, trên cơ thể của Toàn có nhiều thương tích, tâm trạng liên tục thay đổi như định nhảy cầu để tự tử, nhưng được mọi người can ngăn, sau đó nghi phạm lại quay sang vay mượn tiền bạc để đi xe.

Sau khi được vận động, Toàn đã ra cơ quan công an đầu thú kể lại hành vi để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Tiên Lãng đã báo cáo Giám đốc Công an TP.Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ để phối hợp điều tra, đưa đối tượng đến điều trị tại bệnh viện, đồng thời thông tin tội phạm đến Công an TP.Đà Nẵng.

