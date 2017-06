“Tú bà” 9X nhiều lần bật khóc vì... hối hận

Ngày 20/9, một cán bộ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra công an quận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thanh (23 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Môi giới mại dâm”.

Khách đặt vấn đề mua dâm nữ sinh viên nhưng Thanh (ảnh nhỏ) điều nhân viên quán cắt tóc gội đầu tới bán dâm

Theo điều tra, qua mạng xã hội Zalo, Thanh quen với Tuấn (29 tuổi), một thanh niên trú ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Thanh nói với Tuấn mình quen biết nhiều nữ sinh viên muốn bán dâm “tàu nhanh” (bán dâm theo giờ) với giá 3 triệu đồng một lượt. Sáng 3/6, Tuấn gọi điện cho Thanh “đặt hàng” một nữ sinh viên tới bán dâm “tàu nhanh” cho anh ta và bạn.

Thanh sau đó đã gọi cho một nhân viên tại một quán cắt tóc gội đầu có ngoại hình xinh đẹp là Nguyễn Phương Kiều (SN 1999) tới vui vẻ với 2 vị khách.

Sau khi đồng ý thỏa thuận, Tuấn đưa cho Thanh 7 triệu đồng, bao gồm 6 triệu đồng cho 2 lượt mua dâm “tàu nhanh” và 1 triệu đồng công môi giới.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, bạn Tuấn tới nhà nghỉ ở đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội thuê phòng để “ân ái” với Kiều, còn Tuấn ngồi ở quán cà phê gần đó với Thanh để chờ đến lượt mình.

Khoảng 1 giờ sau, sau khi “thỏa mãn”, bạn Tuấn trở ra ngồi với Thanh, còn Tuấn vào nhà nghỉ ân ái với Kiều.

Trong lúc đôi nam nữ đang mua bán dâm thì bị lực lượng Công an quận Đống Đa kiểm tra bắt quả tang. Tại thời điểm kiểm tra, Kiều và Tuấn thừa nhận mua bán dâm dưới sự sắp xếp của Thanh.

Một cán bộ điều tra cho biết, tại cơ quan công an, Thanh thành khẩn khai nhận hành vi môi giới mại dâm. Cô gái 23 tuổi nhiều lần bật khóc nói rằng mình rất ân hận vì hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin được giảm nhẹ tội.

Vụ án đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Theo Dân Việt