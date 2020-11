Truy tìm nghi can cướp ngân hàng ở Bình Dương

Ngày 19/11, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm nghi can và phương tiện liên quan vụ cướp tại chi nhánh SHB ở phường Tân Định.

Nghi can cướp ngân hàng bị camera an ninh ghi hình. Ảnh: Cắt từ hình ảnh camera.

Nghi can gây án là nam giới, khoảng 20-25 tuổi, nói giọng miền Nam, cao tầm 1,65 m. Phương tiện bị truy tìm là xe tay ga hiệu Yamaha Nouvo 2, màu đỏ đen, không gắn biển kiểm soát.



Khoảng 11h40 ngày 19/11, thanh niên này đến Ngân hàng SHB ở phường Tân Định. Vào quầy giao dịch, nghi can cầm vật giống súng và yêu cầu nhân viên nhà băng bỏ tiền vào cặp.

Nhân viên SHB kéo từng ngăn kéo cho nghi can kiểm tra nhưng không thấy tiền. Lúc này, bảo vệ ngân hàng đi vào khiến tên cướp hoảng sợ, chạy ra ngoài lấy xe máy tẩu thoát.

Công an thị xã Bến Cát thông báo ai biết thông tin về nghi can và chiếc xe trên, báo ngay cho cơ quan này qua số điện thoại 02743.564.268, 02743.565.407 hoặc báo tin cho công an nơi gần nhất.

