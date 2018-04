Như đã đưa tin, tối 3/3, tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá, xảy ra vụ việc bể nước sinh hoạt của một hộ dân trên địa bàn bị đổ chất độc nghi là thuốc diệt cỏ. Rất may sự việc được phát hiện kịp thời nên không ai trúng độc.

Gia đình nạn nhân được xác định là chị Đỗ Thị Tâm (SN 1977) trú tại thôn Đồng Vinh 2, xã Đồng Tiến. Theo đó, khoảng 22h30 ngày 3/3, sau khi đi biểu diễn văn nghệ trong thôn về, chị có mời các chị em trong tổ văn nghệ gồm 8 người về nhà mình uống nước.

Khi cầm cốc ra máy lọc nước từ bể xuống thì phát hiện nước trong cốc có màu xanh lạ và có mùi hôi. Cảm thấy có điều bất thường, chị Tâm trèo lên bể nước trên mái thì thấy toàn bộ nước trong bể có màu xanh đậm, bốc mùi nồng nặc, khi đổ ra cốc thì xủi bọt trắng xoá.

Nghi ngờ có người đã đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước nhà chị Tâm

Chị Đỗ Thị Tâm bức xúc: “Sự việc xảy ra khiến gia đình tôi vô cùng hoang mang, lo lắng. Trong cuộc sống hàng ngày khó tránh khỏi những mâu thuẫn vụn vặt nhưng tôi không ngờ người ta lại đối xử tàn độc với gia đình tôi như thế, may mà phát hiện kịp thời nếu không 9 người chúng tôi đã không giữ được mạng sống”.

Được biết, chị Tâm sống cùng con gái. Chồng chị đang đi xuất khẩu tại Qatar, đứa con đầu đang học tại Hà Nội. Sau khi phát hiện sự việc, chị đã phản ánh lên chính quyền địa phương. Bể nước sinh hoạt của gia đình dùng để ăn uống, vệ sinh.

Từ khi xảy ra sự việc, gia đình chị Tâm phải sang nhà hàng xóm để xin nước về dùng, mọi sinh hoạt trong gia đình bị đảo lộn.

Một người hàng xóm nhà chị Tâm cho biết: “Khi đó chị Tâm cùng 8 chị em đi diễn văn nghệ về, lúc phát hiện nguồn nước bất thường chúng tôi lấy đổ vào đám cỏ vài tiếng sau cỏ chết cháy, thả mấy con cá vào 30 phút sau cá chết. Chỉ có thuốc diệt cỏ mới có màu xanh và mùi hôi như vậy.”

Chị Đỗ Thị Tâm cho biết thêm: “Tôi nghi ngờ một vài người muốn hại chết gia đình tôi nhưng không dám chắc vì mình không có chứng cớ gì. Chỉ mong công an sớm tìm ra kẻ ác đó để gia đình yên tâm sinh sống”.

Nguồn nước bị nhiễm độc khiến chị Tâm vô cùng hoang mang, lo lắng

Sau khi nắm được tình hình, lực lượng công an xã đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên Công an huyện Triệu Sơn cùng các ban ngành có liên quan. Trong sáng 4/3, lực lượng công an, kiểm sát huyện Triệu Sơn đã có mặt để điều tra sự việc.

Ông Đồng Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến thông tin: “Sau khi sự việc xảy ra, phía chính quyền xã đã phối hợp với công an huyện tìm ra kẻ đã bỏ thuốc vào bể nước chị Tâm. Quá trình điều tra công an phát hiện một đối tượng tình nghi, nhưng qua đấu tranh vẫn chưa đủ bằng chứng để buộc tội. Bên cạnh đó, công an đã đi kiểm tra các cơ sở bán thuốc bảo vệ thực vật xem có phát hiện được gì không. Đồng thời mang một số loại thuốc trừ cỏ về pha với nước để so sánh, qua so sánh thì thấy thuốc cỏ cháy có màu xanh trùng vơi màu nước bể của chị Tâm".

Cũng theo ông Nghĩa nhận định, gia đình chị Tâm trước nay sống hiền lành, có thể chỉ là do xích mích nhỏ với ai đó nên mới xảy ra sự việc trên. Thế nhưng dù có như thế nào thì việc làm này cũng vô cùng nguy hiểm và độc ác, hiện gia đình và chính quyền địa phương mong sớm có kết quả từ phía cơ quan cảnh sát điều tra

Trao đổi với PV, một lãnh đạo công an huyện Triệu Sơn cho biết, sau khi nhận được thông tin phía công an đã xuống hiện trường, lấy mẫu nước mang ra Hà Nội xét nghiệm và tiến hành điều tra. Hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm mẫu nước, chúng tôi vẫn đang tích cực điều tra, khoanh vùng một số đối tượng nghi vấn.

Ngọc Hưng

