Truy tìm hai “cẩu tặc” chém người, cướp xe

Sáng 28/11, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đang khẩn trương điều tra, truy bắt hai “cẩu tặc” tấn công người dân và cướp xe máy bỏ chạy.

Xe máy của hai tên "cẩu tặc" bỏ lại.

Trước đó, trưa 27/11, anh P.V.D. (40 tuổi, trú xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành) đi đám cưới về đến gần nhà thì phát hiện hai người thanh niên đang câu trộm chó tại xóm Văn Điển, xã Vĩnh Thành. Ngay lập tức, anh D. tri hô và cùng người dân truy bắt hai tên trộm.

Thấy vậy, hai tên “cẩu tặc” bỏ chạy vứt lại chiếc xe máy hiệu Sirius và một con chó. Anh D. chạy xe máy rượt đuổi thì hai tên này rút kiếm tấn công, cướp luôn xe của anh D. tẩu thoát. Rất may, anh D. chỉ bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Thành và Công an huyện Yên Thành có mặt tại hiện trường, tạm giữ chiếc xe máy hai tên cẩu tặc BKS 37P1 - 116.20. Bước đầu công an đã xác định được chủ nhân của chiếc xe máy để lại hiện trường.

V. Đồng