Truy sát ông chủ cũ tại quán karaoke vì mâu thuẫn khi làm việc

Ngày 16/3, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huy Hùng (19 tuổi, trú xã Phú Lộc) để điều tra tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Nghi can Hùng. Ảnh: H.L

Theo tài liệu điều tra, năm 2018, Hùng được anh Lê Duy Độ (26 tuổi, trú cùng xã) nhận vào làm nhân viên tại tiệm cắt tóc, phun xăm ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Quá trình làm việc xảy ra mâu thuẫn với ông chủ, Hùng bực tức xin nghỉ về quê.

Tối 5/2 (mùng 1 Tết), biết anh Độ đang ở quê, đi hát karaoke cùng bạn tại thôn Tân Tiến, Hùng cầm dao đến phục sẵn trước quán để trả thù. Thấy ông chủ cũ vừa bước ra, Hùng xông đến chém tới tấp vào vai ông chủ cũ khiến nạn nhân bị đứt gân bàn tay trái, phải ra Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu, tổn hại sức khỏe 13%.

