Truy sát 3 cha con vì chuồng heo thối: Bắt thêm đối tượng 17 tuổi

Chiều 11-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Triều Phong (SN 2002; ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Giết người".

Phong được xác định là người liên quan trực tiếp trong vụ nhóm đối tượng tìm đến nhà truy sát khiến ông Phạm Hồng Văn (SN 1964; ngụ thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) tử vong, 2 con trai bị thương, xảy ra hôm 14-6.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng liên quan đến vụ án này, gồm: Nguyễn Xuân Công (SN 1993), Nguyễn Văn Niên (SN 1991), Nguyễn Xuân Thành (SN 1989), Lê Trương Hồng Quân (SN 2003), Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1985; cùng ngụ phường An Phú) và Phạm Tấn Nhựt (SN 1991; ngụ xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Theo điều tra, gia đình ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Thăng, Bí thư kiêm trưởng thôn Xuân Quý (xã Tam Thăng) chăn nuôi heo gần nhà ông Văn trong nhiều năm gây mùi hôi thối, ô nhiễm ảnh hưởng đến gia đình ông Văn nên giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn.

Tối 13-6, con ông Văn là Phạm Hồng Cấp (SN 1991) dùng đá ném vào nhà ông Mười và ông Mười kể sự việc lại cho cháu của mình là Nguyễn Văn Niên. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14-6, Niên, Thành và Công cầm theo gậy ba trắc, bình xịt hơi cay đi trên 1 xe máy chạy thẳng vào nhà ông Văn nói chuyện.

Tại đây, nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ba cha con ông Văn. Ông Văn cùng hai con dùng mỏ xảy, xẻng và cuốc chĩa đuổi đánh nhóm Niên bỏ chạy ra khỏi nhà, để lại 1 xe máy tại sân nhà ông Văn.

Khi nhóm Niên chạy ra khỏi nhà ông Văn thì gặp Thịnh đi đến nên Thịnh cùng cả nhóm xông vào lại nhà ông Văn thì bị cha con ông Văn tiếp tục đuổi đánh nên cả nhóm bỏ chạy.

Thấy vậy, Công gọi điện thoại cho Nhựt đến hỗ trợ. 30 phút sau, xe taxi chở Nhựt và người bạn của Công đến, cả hai cầm hung khí và cùng nhóm Niên xông vào đánh cha con ông Văn nhưng tiếp tục bị cha con ông Văn chống trả, đuổi đánh.

Khoảng 20 phút sau nữa, 1 nhóm thanh niên cầm theo hung khí đi trên 3 xe máy do Thịnh dẫn đến, cùng nhóm Niên đuổi đánh cha con ông Văn làm ông Văn bị thương và tử vong sau đó, con trai út ông Văn là Phạm Hồng Phát bị thương nặng, Cấp bị rách mặt.

Trong các đối tượng bị bắt, Nguyễn Xuân Công được xác định là người trực tiếp chém chết ông Văn. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra đối với các đối tượng liên quan khác.

