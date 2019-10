Truy nã người làm thuê trong vụ trộm hơn 8 tỉ ở Vĩnh Long

Ngày 30/10, đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định truy nã Đặng Văn Đoàn (tên gọi khác là Phương, 40 tuổi; ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ). Đoàn là nghi can thứ 4 trong vụ trộm hơn 8 tỉ đồng tại xã Bình Hoà Phước.



Như đã thông tin, ngày 4-12-2018, bà N.T.H (41 tuổi; ngụ ấp Bình Hoà 1, xã Bình Hoà Phước) đến công an trình báo, lợi dụng lúc gia đình đi vắng, kẻ gian đã đột nhập vào nhà vô hiệu hóa nhiều camera an ninh để lấy đi nhiều tài sản gồm: 3,3 tỉ tiền mặt, 70 lượng vàng và nhiều tài sản khác, trị giá hơn 8 tỉ đồng.

Nghi can Đặng Văn Đoàn. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc điều tra và đã xác định Đặng Văn Đoàn đã tham gia vụ trộm cùng với 3 bị can khác (đã bị bắt) gồm: Hồ Đức Thiện (33 tuổi; ngụ xóm 6, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), Trần Đức Thảo (36 tuổi) và Trần Văn Anh (35 tuổi; cùng ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Từ trái qua: Trần Văn Anh, Hồ Đức Thiện và Trần Đức Thảo . Ảnh: Công an Vĩnh Long



Hiện nay, Đoàn bỏ trốn khỏi địa phương. Nghi can Đoàn sống ở gần nhà bà H. và có thời gian làm thuê cho gia đình bà H. Đặc điểm nhận dạng Đặng Văn Đoàn: cao khoảng 1,65 m, dáng người mập, nước da đen, có nốt ruồi cách 3 cm trên sau đầu mày trái, nói giọng miền Nam. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo đến Phòng Cảnh sát Hình sự công an các địa phương trên toàn quốc biết để phối hợp truy tìm đối tượng Đoàn.

Theo Người lao động

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật