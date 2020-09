Truy nã bị can giết người đặc biệt nguy hiểm

Ngày 31/8, Công an Hà Nội phát thông báo truy tìm Nguyễn Mạnh Tùng (30 tuổi, quê huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) - bị can đang bị Công an quận Hoàng Mai truy nã về tội Giết người.



Theo công an, đầu tháng 6/2019, Tùng cùng nhóm với Lê Anh Sơn (phường Định Công, quận Hoàng Mai) mâu thuẫn, tranh chấp đất đai với anh N.T. tại địa bàn phố Trần Hòa, phường Định Công.

Hình ảnh của Nguyễn Mạnh Tùng. Ảnh: Công an Hà Nội.

Hai bên xảy ra xô xát, trong khi Sơn đã dùng súng bắn đối thủ thì Tùng dùng dao đâm anh T. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Gây án xong, Sơn, Tùng cùng cả nhóm bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngày 10/6/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai khởi tố bị can đối với Lê Anh Sơn và Nguyễn Mạnh Tùng về tội Giết người.

Trong quá trình điều tra, Tùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 3/7, công an ra quyết định truy nã bị can đối với Tùng.

Nếu người dân phát hiện Nguyễn Mạnh Tùng có thể báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai qua số điện thoại: 0968.725.002.

